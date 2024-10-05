مسلسل تيتا زوزو الحلقة 11، ريم تكشف لخالد أنها حبيبته الأولى والـ AI يشعر زوزو بالونس

شهدت أحداث مسلسل تيتا زوزو الحلقة 11 اصطحاب زوزو لصديقها الـ AI إلى السوق وهناك استوعب الكثير من المعلومات والحقائق حول مصر وأهلها، كما أن زوزو بدأت في الكشف له عن تفاصيل أحلامها المستقبلية وما تتمناه وهو ما جعله يتقدم ويحرز أرقامًا أسرع في محاكاة البشر وهذا الأمر اكتشفته الشركة الخاصة بالبرنامج المصنع له وبدأت في مراقبة تقدمه، في حين أن زوزو تعترف لصديقها ال AI بأنها تشعر معه بالونس.

ويأتي أحمد إلى زوزو ويخبرها بأنه سيسجن إن لم تعمل مع الحاج إسماعيل لأنه حصل على المال منه ووقع أوراق تدينه، ويضغط عليها بصورة كبيرة إلى الدرجة التي جعلت زوزو تفكر في الرضوخ له، بينما تأتي زوجة سيف إلى زوزو بعد غياب طويل وتخبرها أن زوجها أصبح لا يطاق.

ويقابل عمر فتاة من فريق الموسيقى الذي كان يعزف على الكورنيش وتدعمه في قراره وتخبره أنه موهوب، بينما تشعر أسرة خبة بالسعادة بعدما خرجوا جميعًا معًا إلى الملاهي، وتشعر هبة بحاجتها إلى العمل فتعد خطة وتطلع زوجها عليها وبالرغم من شكوكه حول مدى أهمية إقبالها على العمل وترك أبنائها بمفردهم إلا أنه مع إصرار هبة يعدها بالإطلاع على خطتها.

وعلى هامش الحلقة يذهب خالد لتقديم “بريزنتيشن” أمام ريم التي تتركه هو ومديره وقتًا طويلًا وبعد عودتها تخبرهما أنه تم قبول أفكارهما باعتبارها هي الأفضل وتطلب البقاء للتحدث قليلًا مع خالد وتسأله عن حبيبته الأولى التي تدعى ريم فيخبرها خالد أنه تركها لأنها كانت قبيحة وأنها كانت مجرد “تسلية” ليكتشف بعد قليل أنها هي نفسها ريم التي تجلس أمامها ويشعر بصدمة كبيرة.

مسلسل تيتا زوزو

و يشارك إسعاد يونس في بطولة مسلسل “تيتا زوزو” كل من: مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.