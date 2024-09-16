الإثنين 16 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

القائمة الكاملة لأبطال مسلسل "ظل حيطه" لــ ياسمين صبري

ياسمين صبري
ياسمين صبري

تعاقدت الشركة المنتجة لمسلسل ضل راجل الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين صبري مع كل من الفنانة ثراء جبيل والفنانة سلوى عثمان والفنان عابد عناني علي المشاركة في العمل.

 

وكان القائمون على مسلسل الأميرة  قرروا تغيير اسمه ليصبح ظل حيطه، وكانت ياسمين صبري قد بدأت تصوير أول مشاهد العمل منذ أيام.

 

وكانت المشاهد الأولى لها داخل منزلها ضمن أحداث العمل، ولم يظهر معها أحد من أبطال العمل.

 

مسلسل ضل حيطة، مكون من 30 حلقة، وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطاله، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم.

 

وتستعد ياسمين صبري لبدء تصوير أحدث أعمالها السينمائية "المشروع"ويجمعها الفيلم بالفنان كريم عبدالعزيز والمخرج بيتر ميمي؛ حيث ينطلق العمل منتصف سبتمبر الجاري.

 

شاركت ياسمين صبري في موسم رمضان 2024 من خلال مسلسل “رحيل” تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج محمد عبدالسلام، وشارك فيه كل من أحمد بدير، أحمد صيام، أحمد صلاح حسني، حازم سمير، محمد كيلاني، هاجر الشرنوبي، سماء إبراهيم، عارفة عبد الرسول، مي القاضي، عزت زين، لبنى ونس، عاصم ترك وآخرين.

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