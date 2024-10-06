مسلسل برغم القانون الحلقة 16، ليلى تصل إلى مكان أبنائها بمساعدة وليد

شهدت مسلسل برغم القانون الحلقة 16 قيام أكرم بمنح بدوي المال الذي طلبه، وفي “فلاش باك” يتم الكشف عن سر من الماضي وهو تسبب أكرم في وفاة والده بالخطأ حينما خطط للتخلص من عمه بفك الفرامل الخاصة بسيارته ولسوء الحظ يسافر معه في اليوم ذاته والد أكرم، يحاول أكرم تنبيه والده ولكنه القدر كان أسرع ويتوفى الاثنين ويشعر أكرم بالذنب.

ويواصل أكرم خداع بيريهان بشتى الطرق، حيث يزورها وتلومه هي على اختطاف أبناء ليلى فيخبرها أن المشكلة ليس به ولكن المشكلة في ليلى وأنها تسببت للأبناء في أزمات نفسية وذهب بها إلى طبيب نفسي زعم أنه يعالج أبناءه من ليلى وأن الأبناء لديهم مشكلات نفسية بسبب الأم، وسألت بيريهان الطبيب على حالتها فأخبرها الطبيب بضرورة إسراعها لتلقي جلسات نفسية.

ويبدأ أبناء ليلى في الشعور بالضجر والحزن وطلبوا من الأب ضرورة لقاء والدتهما ولكنه يحاول إقناعهما أن ليلى لا تريدهما وحاول التشويش على الأمر وخرج معهم إلى أحد المطاعم، وتنجح ليلى في الحصول على “لوكيشن” بعدما تواصل معها ابنها من هاتف نوال السيدة التي ترعاهما، وتتواصل ليلى مع وليد ويذهبا إلى مكان تواجد الأبناء.

وعلى هامش الحلقة يكتشف وليد أن خطيبته تخدعه وتحصل منه على المال بحجة منحها لزوجها لتحصل منه على صور خاصة كان قد صورها لها، ويضبطها وهي تشتري فيلا بماله وبمواجهتها تواصل الكذب فيتركها بعد توبيخها، بينما يتم الإفراج عن ياسر بمساعدة أكرم ويحاول مصالحة زوجته ولكنه يفشل وتساومه فاتن على نصف ماله نظير التنازل عن المحضر ويوافق مضطرًا، كما تقابل ابنة أكرم من بيريهان صديقها ويقنعها بضرورة التقرب من والدها لكسب وده واللعب عليه هو ووالدته لمصلحته، بينما تواصل سوسن إقناع محمود بالحصول على قرض لتوسيع أعماله مع الحفاظ على أصوله، وتقنعه بالانتقال إلى القاهرة لتغيير وضعه باعتباره رجل أعمال.

مواعيد عرض مسلسل برغم القانون

ويعرض مسلسل برغم القانون من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع بواقع حلقة يوميا في تمام الساعة 7:30 مساءً على قناة ONTV، والإعادة في تمام الساعة 1:15 صباحًا والساعة 11:30 صباحا على نفس القناة.

بينما يعرض المسلسل على قناة On Drama من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 10:00 مساءً والإعادة في تمام الساعة 5:00 صباحًا والساعة 4:00 عصر اليوم التالي على نفس القناة.

ويعرض المسلسل قبل العرض على التليفزيون ب 24 ساعة على منصة Watch It وبالتحديد من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء، كما يعرض أيضا قبل التليفزيون بـ24 ساعة على منصة Yango Play من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء.

أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادي عبد السلام.