مشاهد جمعت زينة وأحمد مجدي بكواليس فيلم بنات الباشا ( صور)

يواصل المخرج محمد العدل تصوير عددا من المشاهد الخارجية لفيلم بنات الباشا، الذي تقوم ببطولته زينة، وجمعت المشاهد التي يتم تصويرها كل من زينة وأحمد مجدي.

القصة والأبطال

ويتمحور فيلم بنات الباشا حول 4 سيدات يعملن في محل “كوافير للسيدات”، تحت سلطة «الباشا»، وتدور معظم أحداث الرواية داخل المحل، منتقلة بين الأحداث والأزمنة المختلفة.

وتحكي كل منهن حكايتها ومعاناتها الخاصة، وتحشد الرواية جوانب معاناة المرأة في المجتمعات الشرقية التي تتسم بالذكورية.

وتشتمل قائمة الأبطال بجانب زينة: أحمد مجدي بديلا لـ شريف سلامة الذي اعتذر عن العمل بشكل مفاجئ، صابرين، ناهد السباعي، مريم الخشت وعدد آخر من الأبطال.

ويقول سيناريست العمل «عبية»: فخور ومتأثر بشدة بأن أول سيناريو اكتبه للسينما يكون مستندا لتلك الرواية البديعة للصديقة الروائية (نورا ناجي) صاحبة الصوت الأدبي المنفرد؛ الطنطاوية حتى النخاع وان لفت بلاد العالم.



وتابع عبية معربا عن سعادته: حلمت بتحويل الرواية لسيناريو ورؤية ابطالها على شاشة السينما منذ أن قرأتها لأول مرة قبل سبع سنوات وكان ذلك حلم بعيد وصعب - كعادة كل الأحلام- ولم يكن ليتحقق لولا إيمان المخرج المغامر محمد العدل بأهمية الأدب في صناعة السينما ولولا محبته الصادقة للفن وثقته ودعمه وجدعنته ودأبه غير المحدود.