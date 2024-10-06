جدول عروض مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح 2024

كشف مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري عن جدول عروض دورة 2024، والتي تنطلق يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 أكتوبر الجاري، على مسرح جراند حياة بالقاهرة.

جدول عروض مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري

ويأتي جدول العروض ومواعيدها والمسارح التي تقدم عليها كالتالي:

مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري

وعقد اليوم الأحد، المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل الدورة الجديدة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري بحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان سامح بسيوني مدير المهرجان، والفنانة منك بدر تيسير نائب رئيس المهرجان، وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية الفنانون أحمد سلامة، إيهاب فهمي، عزوز عادل، وغيرهم، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وتقام الدورة الجديدة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري في الفترة من 9 أكتوبر الجاري وحتى 20 من الشهر نفسه، بمشاركة 25 عرضا متنوعا.