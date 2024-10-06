مؤلف تيتا زوزو: لم أتخوف من التجربة، وإسعاد يونس تحمست للعمل

أكد محمد عبد العزيز مؤلف مسلسل تيتا زوزو أن العمل يعتبر أولى تجاربه المنفردة في عالم الكتابة حيث سبق له تقديم عدة تجارب في الكتابة، ولكن كأحد أفراد ورش الكتابة للكاتب محمد أمين راضي.

وأضاف محمد عبد العزيز "زيزو" أن الإعلامي أحمد فايق هو صاحب فكرة المسلسل وجمعته به جلسة عمل وتم اختياره لكتابة العمل، مشيرًا إلى أنه استعان ببعض المؤلفين من الشباب الذين شاركوا في كتابة بعض الحلقات ورحبت النجمة إسعاد يونس جدا بهذا الاختيار لأنها تعرف كتابتي وتجمعنا عشرة طويلة وتفاهم خاصة وانني مدير تحرير برنامج صاحبة السعادة .

قصة مسلسل تيتا زوزو

وأكد زيزو أنه حرص على كتابة العمل بوضع تصور للشخصيات المختلفة وعمل history لكل شخصية حتى تكون مكتملة الأركان .



كما أكد أن الفنانة إسعاد يونس تحمست للعمل بشكل كبير لأنها وجدت الشخصية متقاربة من شخصيتها الحقيقية فهي تتعامل مع الجميع بنفس الطريقة .



وأضاف زيزو أنه لم يتخوف من كونها تجربة جديدة تعيد إسعاد يونس للبطولة من جديد بعد فترة غياب طويلة منذ تقديمها لمسلسل بكيزة وزغلول مؤكدا أنه وضع نصب عينيه تقديم عمل مختلف يجذب الجمهور ومن هنا تحمست إسعاد يونس للشخصية فرغم تواجدها في العديد من الأعمال بمشاركات خاصة او ضيف شرف لكن تيتا زوزو عمل مختلف يناقش مشاكل الأجيال المتعاقبة.

مسلسل تيتا زوزو

ويشارك إسعاد يونس في بطولة مسلسل “تيتا زوزو” كل من: مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.