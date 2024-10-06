الأحد 06 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

انتهاء تصوير فيلم "بنات الباشا" بشبرامنت

فيلم بنات الباشا
فيلم بنات الباشا

أعلن المخرج محمد جمال العدل عن انتهاء تصوير فيلم “بنات الباشا”، داخل أحد الاستوديوهات الخاصة بمنطقة شبرا منت، حيث جمع المشهد كل أبطال الفيلم، وكان عبارة عن حفل زفاف يحضره أبطال العمل بشكل كامل.

 

فيلم بنات الباشا

ونشر محمد العدل صورة جماعية لفريق عمل الفيلم بعد الانتهاء من تصوير آخر مشهد، وعلق عليها قائلا: “الحمد لله فركش فيلم بنات الباشا.. شكرا لكل الأقسام.. انتوا شاطرين وفنانين ومحترمين ومبسوط جدا بالشغل معاكم..جيجي ومني ونادية وياسمين ونهال ونور وفلك وزينب".

وأضاف: “أبطال الفيلم.. هتوحشوني جدا يارب الفيلم يعجبكم، وعلي رأي استاذ خان الله يرحمه NEXT”.

 

أبطال فيلم بنات الباشا 

فيلم بنات الباشا تم تصويره في أكثر من محافظة، حيث بدأت أول مشاهد العمل في محافظة الإسكندرية ثم انتقل للديكور الأساسي بمنطقة شبرامنت بالجيزة ثم انتقل للتصوير لمحافظة الغربية وتحديدا بطنطا.

 

أبطال فيلم بنات الباشا

فيلم بنات الباشا من بطولة زينة وصابرين وناهد السباعي ومريم الخشت وأحمد مجدي وسوسن بدر وعن رواية نورا ناجي وسيناريو وحوار محمد هشام عبية وإنتاج صفي الدين محمود وإخراج محمد جمال العدل.

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بنات الباشا فيلم بنات الباشا الفنان ماندو العدل

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