الأحد 06 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

مهرجان المهن التمثيلية للمسرح، 3 مسارح تستضيف العروض والشركة المتحدة تصورها (صور)

مؤتمر نقابة المهن
مؤتمر نقابة المهن التمثيلية، فيتو

أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن استضافة ثلاث مسارح لعروض مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري في دورته هذا العام، مشيرا إلى أن النقابة أيضا عقدت بروتوكول تعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة. 

الدكتور أشرف زكي 

وقال الدكتور أشرف زكي خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان: "المسارح التي تستضيف عروض المهرجان هذا العام مسرح الفن للمخرج الراحل جلال الشرقاوي، وتواصلت مع نجله تامر ونجلته عبير ورحبوا على الفور.. كذاك أيضا تقدم العروض على مسرح الهوسابير بالإضافة إلى مسرح الجامعة الأمريكية بالتحرير".  

وتابع: "الحقيقة هذا المهرجان انا بحلم ان يكون مساره العام القادم ٤ مسارات مسار مسرح الطفل ومسرح الجامعة ومسار الكليات المتخصصة ومسار للمحترفين.. وذلك بأربعة لجان تحكيم وهذا ما أتمنى أن نقوم به العام القادم". 

حفل افتتاح المهرجان 

وأوضح نقيب المهن التمثيلية أن حفل افتتاح المهرجان سيقام على خشبة مسرح جراند حياة، كما كشف عن نية النقابة لتقديم 3 مهرجانات أخرى بخلاف مهرجان المسرح منها ماهو للإذاعة وما هو للفنون الشعبية. 

تصوير عروض المهرجان 

وأكد أنه سيتم تصوير عروض مهرجان المهن التمثيلية للمسرح المصري من خلال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

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