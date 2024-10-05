أخبار مصر: أول صور للضحايا المصريين بعد مقتلهم بالمكسيك، حقيقة وفاة جورج قرداحي بقصف إسرائيلي، قفزة بسعر الفول وعودة جنون السكر

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

أسرة كاملة ومن المنيا، صور وأسماء الضحايا المصريين بعد إطلاق الجيش المكسيكي النار عليهم

كشفت تفاصيل جديد، ملابسات حادث إطلاق الجيش المكسيكي النار على حافلتين تقلان مهاجرين غير شرعيين كانوا في طريقهم إلى الولايات المتحدة، مما أسفر عن مقتل 6 مهاجرين بينهم مصريين وإصابة آخرين.

حقيقة وفاة الإعلامي جورج قرداحي في الغارات الإسرائيلية على لبنان

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي شائعات وفاة الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، في ظل الأحداث التي يشهدها لبنان جراء الغارات الإسرائيلية، مما أثار قلق محبيه ومتابعيه.

قفزة لـ فول الغلابة وعودة جنون السكر، ارتفاع أسعار 10 سلع رئيسية بالأسواق

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، سجلت أسعار السلع الغذائية ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، مع ارتفاع نحو 10 سلع رئيسية، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

لأول مرة منذ اندلاع الحرب، الجيش الإسرائيلي يستهدف طرابلس شمالي لبنان (فيديو)

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الجيش الإسرائيلي قصف مدينة طرابلس في شمال لبنان، والتي تعتبر ثاني أكبر مدينة في البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب.

الإجازات الرسمية لطلاب المدارس والجامعات في 2025

مع بدء العام الدراسي الجديد يتساءل العديد من طلاب المدارس والجامعات عن عدد أيام الإجازات الرسمية التي يحصلون عليها خلال العام الدراسي

فرص عمل وقرارات هامة في لقاء وزير العمل ونظيره القطري، تعرف عليها

في إطار حرص وزارة العمل علي توفير فرص عمل داخل وخارج مصر التقى وزير العمل محمد جبران نظيره القطري، علي بن صميخ المري، وزير عمل دولة قطر.

اليوم، أولى جلسات محاكمة إمام عاشور في الاعتداء على فرد أمن

تنظر محكمة أكتوبر اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة إمام عاشور في الاعتداء على فرد أمن داخل مول بالشيخ زايد.

ترامب يحرض إسرائيل: اضربوا النووي الإيراني أولا واهتموا بالباقي لاحقا

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن على إسرائيل ضرب المنشآت النووية في إيران، ردًّا على هجوم أطلقته الأخيرة تجاه الدولة العبرية قبل أيام.

بالأدلة، وكيل قندوسي يدافع عن تصريحات اللاعب ضد الأهلي

رد نصر يحيى وكيل أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا، على تصريحات اللاعب الجزائري ضد الأهلي.

درجات الحرارة اليوم السبت 05 - 10- 2024 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت، وتوقعت أن تنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

مواعيد مباريات اليوم 5- 10- 2024 والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات السبت العظيم بالدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت،5- 10 - 2024، العديد من المباريات الهامة بمختلف ملاعب العالم.

"حزب الله" يكشف قصة صور طلبها نتنياهو كلفت إسرائيل عشرات من نخبة جنودها

أكد ضابط ميداني في غرفة عمليات حزب الله اللبناني أن الصور التي نشرها الجيش الإسرائيلي لجنوده أمس في قرية حدودية في جنوب لبنان كلفته أكثر من 20 قتيلًا وجريحًا من جنود النخبة.

الكيلو اقترب من "نص باكو"، زيادة جديدة تضرب أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، سجلت أسعار لحوم الضأن ارتفاعا تراوح ما بين 11 جنيهًا إلى 16.5 جنيه، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

قبل ساعات من نظر قضيته، نص محضر التحريات في الاتهام المنسوب لإمام عاشور بضرب مشرف أمن

تنظر محكمة أكتوبر اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة إمام عاشور في الاعتداء على فرد أمن داخل مول بالشيخ زايد.

الكشف بـ 300 جنيه، القبض على طبيبة تدير عيادة جلدية داخل صيدلية في سوهاج

تمكن فريق تفتيش العلاج الحر بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية والجهات المعنية والذي ضم كلًّا من الدكتور محمد فقير والدكتور الهيثم الملثم والدكتور مصطفى خليفة والدكتور محمد عبد الغني مفتشي العلاج الحر، والدكتور خالد سعد والدكتور عبد الله حسن والدكتور محمد خلاف، من ضبط عيادة جلدية وتناسلية بإحدى الصيدليات بمركز جرجا تديرها طبيبة جلدية وتناسلية بالتحايل على القانون بتحويلها جزء من الصيدلية لعيادة والقيام بالكشف على المرضى، والكشف يصل إلى 300 جنيه.

تلقت 40 طعنة نافذة، محافظ الإسماعيلية يطمئن على مفتشة تموين بعد تماثلها للشفاء

أجرى اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًّا بـ “هويدا حسن” المفتش بمديرية التموين والتجارة بالإسماعيلية، للاطمئنان على صحتها، وذلك عقب خروجها اليوم من المستشفى جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، وتلقيها الرعاية الطبية الطارئة والحرجة بعد الحادث المؤسف الذي تعرضت له بسبب خلافات أسرية، وتلقيها ٤٠ طعنة نافذة بأجزاء متفرقة من الجسم.

موقع عبري: إسرائيل تخطط لضرب العراق بعد هجوم الجولان

قال موقع "واينت" العبري، السبت، إن إسرائيل تخطط للتحرك ضد المجموعات المسلحة في العراق، بعد مقتل جنديين وإصابة آخرين باستهداف طائرة مسيرة في الجولان المحتل.

استشهاد قيادي بكتائب القسام و3 من أفراد أسرته في قصف منزله بمخيم البداوي بطرابلس

نعت حركة حماس اليوم السبت، القيادي في "كتائب القسام"، سعيد عطا الله علي و3 من أفراد أسرته جراء قصف إسرائيلي لمنزله في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين بطرابلس شمال لبنان.

لحظة استهداف شقة سكنية بـ"مسيرة" إسرائيلية في طرابلس وسقوط شهداء (فيديو)

أفادت وسائل إعلام لبنانية بسقوط 4 شهداء في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مخيم البداوي بـطرابلس شمال لبنان، اليوم السبت.

هجوم ناري من وكيل القندوسي السابق على اللاعب بعد حديثه عن الأهلي (فيديو)

علق جعفر نيساني وكيل أحمد قندوسي السابق لاعب سيراميكا كليوباترا المُعار من الأهلي حقيقة تصريحاته بشأن فرض الأهلي وكيل معين لإتمام التعاقدات.

ابنتي تنتظر اتصاله يوميا، عارضة أزياء تطارد نيمار بقضية "إثبات أبوة"

تشهد حياة نجم الهلال السعودي ومنتخب البرازيل نيمار داسيلفا المعاناة ذاتها داخل الملاعب وخارجها، فبجانب ما تشهده مسيرته الكروية من عقبات نتيجة تعرضه لإصابة خطِرة في العام الماضي أجبرته على الابتعاد عن المباريات حتى الآن، وجد الهداف التاريخي لمنتخب السامبا نفسه وسط قضية جديدة محورها هذه المرة "إثبات أبوة" وطرفها الثاني عارضة الأزياء المجرية جابرييلا جاسبار.