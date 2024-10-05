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الكشف بـ 300 جنيه، القبض على طبيبة تدير عيادة جلدية داخل صيدلية في سوهاج

ضبط طبيبة تنتحل صفة
ضبط طبيبة تنتحل صفة طبيبة جلدية، فيتو

تمكن فريق تفتيش العلاج الحر بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية والجهات المعنية والذي ضم كلًّا من الدكتور محمد فقير والدكتور الهيثم الملثم والدكتور مصطفى خليفة والدكتور محمد عبد الغني مفتشي العلاج الحر، والدكتور خالد سعد والدكتور عبد الله حسن والدكتور محمد خلاف، من ضبط عيادة جلدية وتناسلية بإحدى الصيدليات بمركز جرجا تديرها طبيبة جلدية وتناسلية بالتحايل على القانون بتحويلها جزء من الصيدلية لعيادة والقيام بالكشف على المرضى، والكشف يصل إلى 300 جنيه.

دويدار:  تم ضبط الطبيبة أثناء الكشف على المرضى والروشتات وسجل الكشوفات 

ومن جانبه أوضح دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج انه فور ورود معلومات بنشاط الصيدلية وتردد عشرات المرضي عليها بل ويفترشون الشارع وعلى الفور تم التنسيق مع هيئة الدواء المصرية وضبط الطبيبة أثناء الكشف علي المرضي وسجل الكشوفات وروشتات طبيبة وبعض المستلزمات الطبية مع عدم مراعاة وتطبيق قواعد مكافحة العدوي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بقسم شرطة جرجا.

 

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة وتحت إشراف ومتابعة الدكتور عمر عبد الجابر مدير إدارة العلاج الحر.

 

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