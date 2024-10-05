هجوم ناري من وكيل القندوسي السابق على اللاعب بعد حديثه عن الأهلي (فيديو)

علق جعفر نيساني وكيل أحمد قندوسي السابق لاعب سيراميكا كليوباترا المُعار من الأهلي حقيقة تصريحاته بشأن فرض الأهلي وكيل معين لإتمام التعاقدات.



وقال وكيل أحمد قندوسي السابق عبر MBC مصر 2:" قبل مفاوضاتنا مع الأهلي تفاوضنا لمدة شهر مع الزمالك، ولدينا شركاء في مصر وفي كل مكان، ولا أحد يفرض عليَّ من يكون شريكي".

وأضاف: "كنت وكيل قندوسي منذ سنوات، وانتقاله إلى الزمالك لم يتم بسبب عدم اتفاق الناديين ماليًّا، والأهلي تدخل وضم اللاعب، ولم يتدخل أو يُفرض عليّ أي شخص".



وتابع: "مشكلة قندوسي هي حقد وغل وكره للأهلي لأنه شعر بأنه لم يحصل على فرصته وتصريحات قندوسي لا أساس لها من الصحة".

وأردف: “كنت مع قندوسي وقت مفاوضاته مع فريق كرواتي وتركيا والزمالك والأهلي، وما صرح به قندوسي هو مسؤول عنده ومشكلته ليست معي”.

واستطرد: "أمير توفيق تواصل معي وطلب مني ضم قندوسي ببساطة وأعطيته الموافقة وتم الاتفاق بين الناديين، والتعامل كان في قمة الاحترافية والاحترام ولم تحدث أي مشكلة".

وأتم "أنهيت ارتباطي بقندوسي قبل انتقاله لسيراميكا بداية الموسم الماضي".

وكيل القندوسي السابق: مشكلة اللاعب مع الأهلي شخصية لما يشعر به من حقد وغل تجاه النادي بسبب عدم الحصول على فرصته الكاملة

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علق الجزائري أحمد قندوسي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، على قرار النادي الأهلي باستدعائه لسماع أقواله بشأن اتهامه مسؤولي الأحمر في فشل صفقة الجزائري زين الدين بلعيد.

وقال الإعلامي إبراهيم عبد الجواد في حديثه ببرنامج ملعب أون عبر قناة أون تايم سبورتس: «سامي قمصان تواصل مع أحمد قندوسي وقال له يا أحمد محتاجينك لجلسة استماع بعد فتح تحقيق في حديثك للاطلاع على كافة التفاصيل فيما يخصك وفيما يخص زين الدين بلعيد وقندوسي قال أنا تحت أمركم مفيش مشكلة ولكن لازم أستأذن من إدارة سيراميكا كليوباترا».

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي، إحالة أحمد القندوسي، لاعب الفريق المعار إلى سيراميكا كليوباترا، للشؤون القانونية بشأن التصريحات التي أدلى بها.

وقال الأهلي في بيانه: “قرر الكابتن محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، إحالة أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا إلى الشؤون القانونية بالنادي، ومخاطبة ناديه الحالي لاستدعاء اللاعب للإدلاء بأقواله بخصوص ما صدر عنه”.



وعلى جانب آخر، يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع جهازه المعاون بعد غد الأحد من أجل مناقشة خطة الإعداد لبطولة السوبر المحلي المرتقبة خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري في الإمارات.

يعود مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إلى القاهرة فجر غد السبت، استعدادًا لقيادة تدريبات الفريق بعد غد الأحد عقب انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق عقب خسارة السوبر الإفريقي.

أنهى الجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إجراءات السفر إلى الإمارات لخوض منافسات السوبر المصري المرتقبة خلال الشهر الجاري، حيث تطير بعثة الأهلي إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لعودة مبارياته من جديد، حيث ستكون المباراة الأولى بعد خسارة السوبر الأفريقي أمام سيراميكا فى كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا”.