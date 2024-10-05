فرص عمل وقرارات هامة في لقاء وزير العمل ونظيره القطري، تعرف عليها

في إطار حرص وزارة العمل علي توفير فرص عمل داخل وخارج مصر التقى وزير العمل محمد جبران نظيره القطري، علي بن صميخ المري، وزير عمل دولة قطر.

وبحث الوزيران أمس الجمعة التعاون المشترك، ومن بينها جاهزية مصر لتوفير عمالة ماهرة يحتاجها سوق العمل في دولة قطر.

ويتساءل العديد من الشباب الراغبين في العمل بالخارج عن تفاصيل اللقاء وعن فرص العمل التي من المتوقع أن يتم توفيرها في دولة قطر خلال الفترة المقبلة.

فرص عمل في دولة قطر

وكشف الوزير القطري وجود بعض القطاعات في بلاده، تشهد تطويرًا كبيرًا، في حاجة إلى عمالة مصرية، كونها عمالة مشهود لها بالمهارة والالتزام، خاصة في 6 قطاعات، هي: “البترول، السياحة، تكنولوجيا المعلومات، النقل، الصحة، التعليم”.

وأشاد الوزير القطر بجهود وزارة العمل المصرية خلال هذه الفترة، في تطوير منظومة التدريب المهني.

والتقى الوزير جبران، مع نظيره القطري، للتباحث بشأن تفعيل التعاون في المجالات المشتركة بين"البلدين الشقيقين".

وكان اللقاء على هامش فعاليات الدورة 101 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، إحدى المنظمات المتخصصة في جامعة الدول العربية، والمنعقدة في القاهرة، بحضور ممثلين عن أطراف عمل عرب من حكومات وأصحاب أعمال وعمال.

وفي بداية اللقاء، قدم وزير العمل القطري،التهنئة إلى وزير العمل المصري محمد جبران على ثقة أطراف العمل الثلاثة العرب، فيه، وانتخابه رئيسًا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، التي تأسست عام 1965، لتكون مرتكزًا هامًا على صعيد العمل العربي المشترك، ومنبرًا فريدًا للحوار الاجتماعي، وساحة قومية للتعاون البناء، والمثمر بين أطراف الإنتاج الثلاثة فى وطننا العربي.

سوق العمل في الداخل والخارج

وأكد الوزير القطري عمق العلاقات التاريخية المصرية/القطرية، خاصة في مجال العمل، وأشاد بجهود وزير العمل المصري، ورؤيته نحو تطوير منظومة التدريب المهني، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وقال أن الدولة القطرية ترحب بالعمالة المصرية في أسواقها، كونها عمالة متميزة وماهرة، ولها دور كبير في تنمية المجتمع القطري،وأوضح أن "رؤية قطر 2030"، والتي بدأت مرحلتها الثالثة،تعتمد على تطوير بعض القطاعات التي تحتاج بالتأكيد إلى عمالة جديدة خلال الفترة المقبلة.

وقال الوزير القطري أنه حريص على تكثيف التعاون مع نظيره المصري خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع اجتماعات اللجنة الفنية المصرية /القطرية، خلال الربع الأخير من هذا العام "2024".