السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بالأدلة، وكيل قندوسي يدافع عن تصريحات اللاعب ضد الأهلي

أحمد قندوسي، فيتو
أحمد قندوسي، فيتو

رد نصر يحيى وكيل أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا، على تصريحات اللاعب الجزائري ضد الأهلي.


وقال نصر يحيى وكيل أحمد قندوسي عبر MBC مصر 2: "قندوسي لم يهاجم الأهلي، وتحدث عن دعم محمود الخطيب وسامي قمصان وليس لديه أي مشكلة مع النادي".


وأضاف: "أدعم قندوسي في كل ما صرّح به، لدينا جلسة مع الأهلي اليوم السبت وليس تحقيقا، ولم يتحدث عن أي شخص بعينه أو أمير توفيق".

 

 

وتابع:"إذا صرّح وكيله السابق بأنه لم يٌفرض عليه أسماء أخرى خلال المفاوضات، لماذا يتواجد اسم أحمد يحيى ويحيى علي في شكوى ضد اللاعب بقيمة 100 ألف دولار بسبب انتقاله لصفوف الأهلي، أريد توضيحا".

وأردف: “وكيل قندوسي لم يدخل النادي الأهلي بمفرده بل بمساعدة يحيى علي وأحمد يحيى”.

وواصل: “قندوسي لم يفتعل مشاكل، كان من الطبيعي أن يعود رغم تألقه مع سيراميكا كليوباترا، ورغم ذلك خرج معارا مجددا ولم يتسبب في مشكلة منذ دخوله الأهلي”.

وأتم:" علاقة قندوسي مع جمهور الأهلي لم تتأثر بعد التصريحات الأخيرة، ولا أتوقع رد فعل قوي من الأهلي ضد قندوسي بعد جلسة الاستماع".

 

تصريحات أحمد قندوسي ضد الاهلي

وعلق الجزائري أحمد قندوسي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، على قرار  النادي الأهلي باستدعائه لسماع أقواله بشأن اتهامه مسؤولي الأحمر في فشل صفقة الجزائري زين الدين بلعيد.

وقال الإعلامي  إبراهيم عبد الجواد في حديثه ببرنامج ملعب أون عبر قناة أون تايم سبورتس: «سامي قمصان تواصل مع أحمد قندوسي وقال له يا أحمد محتاجينك لجلسة استماع بعد فتح تحقيق في حديثك للاطلاع على كافة التفاصيل فيما يخصك وفيما يخص زين الدين بلعيد وقندوسي قال أنا تحت أمركم مفيش مشكلة ولكن لازم أستأذن من إدارة سيراميكا كليوباترا».

 

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي، إحالة أحمد القندوسي، لاعب الفريق المعار إلى سيراميكا كليوباترا، للشؤون القانونية بشأن التصريحات التي أدلى بها.

وقال الأهلي في بيانه: “قرر الكابتن محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، إحالة  أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا إلى الشؤون القانونية بالنادي، ومخاطبة ناديه الحالي لاستدعاء اللاعب للإدلاء بأقواله بخصوص ما صدر عنه”.


 وعلى جانب آخر، يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع جهازه المعاون بعد غد الأحد من أجل مناقشة خطة الإعداد لبطولة السوبر المحلي المرتقبة خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري في الإمارات.

يعود مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إلى القاهرة فجر غد السبت، استعدادًا لقيادة تدريبات الفريق بعد غد الأحد عقب انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق عقب خسارة السوبر الإفريقي.

أنهى الجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إجراءات السفر إلى الإمارات لخوض منافسات السوبر المصري المرتقبة خلال الشهر الجاري، حيث تطير بعثة الأهلي إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لعودة مبارياته من جديد، حيث ستكون المباراة الأولى بعد خسارة السوبر الأفريقي أمام سيراميكا فى كأس السوبر المصري.

 

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة. 

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع  بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا”. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

احمد قندوسى أحمد القندوسي أحمد قندوسي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا الإعلامي إبراهيم عبد الجواد الجزائري أحمد قندوسي

مواد متعلقة

شادي محمد يرد على مشاركة لاعبة موقوفة بمباراة الأهلي والزمالك بدوري السيدات

تعادل سلبي بين فالنسيا وليجانيس بالدوري الإسباني

رد فعل أحمد قندوسي على قرار الأهلي بإحالته للتحقيق

حارس أهلي جدة يكشف موقفه من مباراة فريقه أمام الهلال بالدوري السعودي

لقطات من حفل خطوبة مصطفى شوبير (صور)

تقارير سعودية تكشف تفاصيل غياب طارق حامد أمام الشباب بالدوري السعودي

طارق حامد يقود ضمك أمام الشباب بالدوري السعودي

محمد شريف ينتظر المشاركة مع الخليج أمام الخلود بالدوري السعودي

الأكثر قراءة

قفزة لـ فول الغلابة وعودة جنون السكر، ارتفاع أسعار 10 سلع رئيسية بالأسواق

رد فعل أحمد قندوسي على قرار الأهلي بإحالته للتحقيق

هجوم ناري من وكيل القندوسي السابق على اللاعب بعد حديثه عن الأهلي (فيديو)

تحذير عاجل من التعليم للطلاب بشأن الغياب

الأهلي بجوار الكبار، الكاف يكشف تصنيف الأندية قبل قرعة دوري أبطال أفريقيا

الكشف بـ 300 جنيه، القبض على طبيبة تدير عيادة جلدية داخل صيدلية في سوهاج

شادي محمد يرد على مشاركة لاعبة موقوفة بمباراة الأهلي والزمالك بدوري السيدات

تلقت 40 طعنة نافذة، محافظ الإسماعيلية يطمئن على مفتشة تموين بعد تماثلها للشفاء

منوعات

المزيد

اكتشاف نوع جديد من الأسماك شرقي الصين

لا تبكوا علي ولا تصرخوا على أخي، وصية طفلة فلسطينية قبل استشهادها (صور)

داخل الحرم الجامعي، طالب أردني يقتل أستاذه عقب خروجه من المسجد

البراد الألومنيوم، صناعة حرفية من روائح الزمن الجميل (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة 4-10-2024

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 04- 10- 2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الجمعة 04- 10-2024

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ليفربول المتبقية خلال شهر أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 5-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الطفل المعاق في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة وسعيدة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية