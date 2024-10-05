بالأدلة، وكيل قندوسي يدافع عن تصريحات اللاعب ضد الأهلي

رد نصر يحيى وكيل أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا، على تصريحات اللاعب الجزائري ضد الأهلي.



وقال نصر يحيى وكيل أحمد قندوسي عبر MBC مصر 2: "قندوسي لم يهاجم الأهلي، وتحدث عن دعم محمود الخطيب وسامي قمصان وليس لديه أي مشكلة مع النادي".



وأضاف: "أدعم قندوسي في كل ما صرّح به، لدينا جلسة مع الأهلي اليوم السبت وليس تحقيقا، ولم يتحدث عن أي شخص بعينه أو أمير توفيق".

نصر يحيى وكيل أحمد القندوسي : اللاعب لم يوجه حديثه لأمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي



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وتابع:"إذا صرّح وكيله السابق بأنه لم يٌفرض عليه أسماء أخرى خلال المفاوضات، لماذا يتواجد اسم أحمد يحيى ويحيى علي في شكوى ضد اللاعب بقيمة 100 ألف دولار بسبب انتقاله لصفوف الأهلي، أريد توضيحا".

وأردف: “وكيل قندوسي لم يدخل النادي الأهلي بمفرده بل بمساعدة يحيى علي وأحمد يحيى”.

وواصل: “قندوسي لم يفتعل مشاكل، كان من الطبيعي أن يعود رغم تألقه مع سيراميكا كليوباترا، ورغم ذلك خرج معارا مجددا ولم يتسبب في مشكلة منذ دخوله الأهلي”.

وأتم:" علاقة قندوسي مع جمهور الأهلي لم تتأثر بعد التصريحات الأخيرة، ولا أتوقع رد فعل قوي من الأهلي ضد قندوسي بعد جلسة الاستماع".

تصريحات أحمد قندوسي ضد الاهلي

وعلق الجزائري أحمد قندوسي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، على قرار النادي الأهلي باستدعائه لسماع أقواله بشأن اتهامه مسؤولي الأحمر في فشل صفقة الجزائري زين الدين بلعيد.

وقال الإعلامي إبراهيم عبد الجواد في حديثه ببرنامج ملعب أون عبر قناة أون تايم سبورتس: «سامي قمصان تواصل مع أحمد قندوسي وقال له يا أحمد محتاجينك لجلسة استماع بعد فتح تحقيق في حديثك للاطلاع على كافة التفاصيل فيما يخصك وفيما يخص زين الدين بلعيد وقندوسي قال أنا تحت أمركم مفيش مشكلة ولكن لازم أستأذن من إدارة سيراميكا كليوباترا».

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي، إحالة أحمد القندوسي، لاعب الفريق المعار إلى سيراميكا كليوباترا، للشؤون القانونية بشأن التصريحات التي أدلى بها.

وقال الأهلي في بيانه: “قرر الكابتن محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، إحالة أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا إلى الشؤون القانونية بالنادي، ومخاطبة ناديه الحالي لاستدعاء اللاعب للإدلاء بأقواله بخصوص ما صدر عنه”.



وعلى جانب آخر، يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع جهازه المعاون بعد غد الأحد من أجل مناقشة خطة الإعداد لبطولة السوبر المحلي المرتقبة خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري في الإمارات.

يعود مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إلى القاهرة فجر غد السبت، استعدادًا لقيادة تدريبات الفريق بعد غد الأحد عقب انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق عقب خسارة السوبر الإفريقي.

أنهى الجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إجراءات السفر إلى الإمارات لخوض منافسات السوبر المصري المرتقبة خلال الشهر الجاري، حيث تطير بعثة الأهلي إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لعودة مبارياته من جديد، حيث ستكون المباراة الأولى بعد خسارة السوبر الأفريقي أمام سيراميكا فى كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا”.