لحظة استهداف شقة سكنية بـ"مسيرة" إسرائيلية في طرابلس وسقوط شهداء (فيديو)

أفادت وسائل إعلام لبنانية بسقوط 4 شهداء في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مخيم البداوي بـطرابلس شمال لبنان، اليوم السبت.

وتداول مستخدمون لمقطع مصور حيث تظهر النيران وهي تشتعل بشقة في إحدى البنايات.

وذكر شخص يتحدث بالفيديو أنه تم ضرب شقة في الطابق الخامس من إحدى البنايات في محيط مسجد خليل الرحمن في مخيم البداوي بمسيرة.

وتم تداول مقطع آخر قيل إنه لفرق الإسعاف في محيط الشقة التي تعرضت للضربة بالطائرة المسيرة.

وسمع دوي سلسلة انفجارات فجر السبت في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء أجزاء من المنطقة.

ووفق وكالة الأنباء اللبنانية، فقد سُجلت 12 غارة إسرائيلية فجرا على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال لـ "سكاي نيوز عربية"، إن غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية بعد صدور 3 إنذارات من الجيش الإسرائيلي.

وصدر الإنذار الأول للسكان الموجودين على وجه التحديد في مبنى بحي برج البراجنة، أما الإنذار الثاني فكان للموجودين في مبنى بمنطقة الشويفات، وجاء الإنذار الثالث للمباني في منطقتي برج البراجنة وحارة حريك.

وأكدت تعرض محيط مجمع سيد الشهداء بالضاحية الجنوبية لغارات إسرائيلية، كما قال إن 3 غارات إسرائيلية على الأقل طالت حي الأمراء في الشويفات بمحافظة جبل لبنان.

وكشف "حزب الله" اللبناني تفاصيل تتعلق بالعمليات التي قام بها ضد الجيش الإسرائيلي منذ فجر السبت، حيث قال في بيان إن مقاتليه استهدفوا تجمعا لجنود إسرائيليين في كفر جلعادي وكفر يوفال وخلة عبير في يارون بصلية صاروخية.

وفي بيان آخر، قال الحزب إنه استهدف قوة مشاة إسرائيلية أثناء محاولتها التقدم باتجاه محيط البلدية في بلدة العديسة، لافتا إلى أن "الاشتباكات مستمرة".

وأعلن "حزب الله" مساء الجمعة تنفيذه 23 عملية استهدفت الجيش الإسرائيلي وتمركزاته، مؤكدا تحقيق ‏إصابات مباشرة ودقيقة.