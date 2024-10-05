لأول مرة منذ اندلاع الحرب، الجيش الإسرائيلي يستهدف طرابلس شمالي لبنان (فيديو)

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الجيش الإسرائيلي قصف مدينة طرابلس في شمال لبنان، والتي تعتبر ثاني أكبر مدينة في البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب.

وأضاف المصدر العبري أنه بحسب الوثائق التي تم توزيعها من مكان الحادث، فإن هذا إجراء مضاد مستهدف، وأن التفاصيل قيد المراجعة.

من جانبها أفادت قناة "الجديد" اللبنانية بأن "مسيرة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في محيط مسجد خليل الرحمن بمخيم البداوي في طرابلس".

وأعلن "حزب الله" اللبناني تنفيذه 23 عملية نوعية استهدفت الجيش الإسرائيلي وتمركزاته بما فيها اشتباكات باتجاه مارون الراس، مؤكدا تحقيق ‏إصابات مباشرة ودقيقة.

وأوضح حزب الله في بيانه، اليوم السبت، أن عناصره "قصفوا أمس الجمعة 23 موقعًا للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث استهدفوا دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا في محيط موقع المالكية، وقصفوا مرابض مدفعية إسرائيلية في جنوب مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخية، وقصفوا قاعدة إيلانيا الإسرائيلية بصلية صاروخية كبيرة، وقصفوا تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة، وتجمعًا آخر في مستوطنة كرمئيل، وفي محيط موقع البغدادي، وفي محيط أفيفيم، وشرق دوفيف".

وأوضح البيان، أنهم "قصفوا قوة للجنود أثناء تقدمها باتجاه بيادر العدس غرب يارون، وقاعدة نفح، وفي سهل مارون الراس، وقصفوا قاعدة إيلانيا، ومدينة ‏صفد، واستهدفوا قوة جنود في سهل مارون الراس بقذائف المدفعية وأوقعوا فيهم ‏إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح، وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا، ومستعمرة كرمئيل، وتجمعًا لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في سعسع بصاروخ بركان ثقيل".