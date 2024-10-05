مواعيد مباريات اليوم 5- 10- 2024 والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات السبت العظيم بالدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت،5- 10 - 2024، العديد من المباريات الهامة بمختلف ملاعب العالم.

مواعيد مباريات دوري روشن السعودي

النصر - العروبة (18:15 بتوقيت السعودية ومصر).. SSC EXTRA 1 HD

التعاون - الفتح (18:25 بتوقيت السعودية ومصر).. SSC1 HD

الأهلي - الهلال (21:00 بتوقيت السعودية ومصر.. SSC1 HD



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس - ليفربول (14:30 بتوقيت السعودية ومصر).. beIN Sports HD 1.

آرسنال - ساوثهامتون (17:00 بتوقيت السعودية ومصر).. beIN Sports HD 2.

مانشستر سيتي - فولهام (17:00 بتوقيت السعودية ومصر).. beIN Sports HD 1.

وست هام يونايتد - إبسويتش تاون (17:00 بتوقيت السعودية ومصر).. beIN SPORTS XTRA 2

ليستر سيتي - بورنموث (17:00 بتوقيت السعودية ومصر).. beIN SPORTS XTRA 3

برينتفورد - وولفرهامبتون (17:00 بتوقيت السعودية ومصر).. beIN SPORTS XTRA 1

إيفرتون - نيوكاسل يونايتد (19:30 بتوقيت السعودية ومصر).. beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

إسبانيول - ريال مايوركا (15:00 بتوقيت السعودية ومصر).. beIN Sports HD 3

خيتافي - أوساسونا (17:15 بتوقيت السعودية ومصر).. beIN Sports HD 3

بلد الوليد - رايو فاليكانو (19:30 بتوقيت السعودية ومصر).. beIN Sports HD 3

لاس بالماس - سيلتا فيغو (19:30 بتوقيت السعودية ومصر).. beIN Sports HD 2

ريال مدريد - فياريال (22:00 بتوقيت السعودية ومصر).. beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

أودينيزي - ليتشي (16:00 بتوقيت السعودية ومصر).. AD Sports 1 HD

أتالانتا - جنوى (19:00 بتوقيت السعودية ومصر).. AD Sports 1 HD

إنتر ميلان - تورينو (21:45 بتوقيت السعودية ومصر).. AD SPORTS Premium 1.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

باير ليفركوزن - هولشتاين كيل (16:30 بتوقيت السعودية ومصر).. beIN Sports HD 5

بوخوم - فولفسبورج (16:30 بتوقيت السعودية ومصر)

فيردر بريمن - فرايبورج (16:30 بتوقيت السعودية ومصر)

يونيون برلين - بوروسيا دورتموند (16:30 بتوقيت السعودية ومصر).. beIN SPORTS 8.

سانت باولي - ماينز 05 (19:30 بتوقيت السعودية ومصر).. beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

سانت إيتيان - أوكسير (18:00 بتوقيت السعودية ومصر).. beIN Sports HD 4

ليل - تولوز (20:00 بتوقيت السعودية ومصر).. beIN Sports HD 8

رين - موناكو (22:00 بتوقيت السعودية ومصر).. beIN Sports HD 4

مواعيد الدوري المغربي

النادي المكناسي - المغرب الفاسي (20:00 بتوقيت السعودية ومصر)

حسنية أكادير - الوداد الرياضي (22:00 بتوقيت السعودية ومصر).

مواعيد مباريات الدوري التركي

قاسم باشا - بودريم سبور – الساعة 1:30 ظهرًا

جوزتبه - سيفاس سبور – الساعة 4 عصرًا

هاتاي سبور - طرابزون سبور – الساعة 7 مساء

إسطنبول باشاك شهير - قيصري سبور – الساعة 7 مساء