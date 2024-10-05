مواعيد مباريات اليوم 5- 10- 2024 والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات السبت العظيم بالدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت،5- 10 - 2024، العديد من المباريات الهامة بمختلف ملاعب العالم.
مواعيد مباريات دوري روشن السعودي
النصر - العروبة (18:15 بتوقيت السعودية ومصر).. SSC EXTRA 1 HD
التعاون - الفتح (18:25 بتوقيت السعودية ومصر).. SSC1 HD
الأهلي - الهلال (21:00 بتوقيت السعودية ومصر.. SSC1 HD
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس - ليفربول (14:30 بتوقيت السعودية ومصر).. beIN Sports HD 1.
آرسنال - ساوثهامتون (17:00 بتوقيت السعودية ومصر).. beIN Sports HD 2.
مانشستر سيتي - فولهام (17:00 بتوقيت السعودية ومصر).. beIN Sports HD 1.
وست هام يونايتد - إبسويتش تاون (17:00 بتوقيت السعودية ومصر).. beIN SPORTS XTRA 2
ليستر سيتي - بورنموث (17:00 بتوقيت السعودية ومصر).. beIN SPORTS XTRA 3
برينتفورد - وولفرهامبتون (17:00 بتوقيت السعودية ومصر).. beIN SPORTS XTRA 1
إيفرتون - نيوكاسل يونايتد (19:30 بتوقيت السعودية ومصر).. beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
إسبانيول - ريال مايوركا (15:00 بتوقيت السعودية ومصر).. beIN Sports HD 3
خيتافي - أوساسونا (17:15 بتوقيت السعودية ومصر).. beIN Sports HD 3
بلد الوليد - رايو فاليكانو (19:30 بتوقيت السعودية ومصر).. beIN Sports HD 3
لاس بالماس - سيلتا فيغو (19:30 بتوقيت السعودية ومصر).. beIN Sports HD 2
ريال مدريد - فياريال (22:00 بتوقيت السعودية ومصر).. beIN Sports HD 1.
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
أودينيزي - ليتشي (16:00 بتوقيت السعودية ومصر).. AD Sports 1 HD
أتالانتا - جنوى (19:00 بتوقيت السعودية ومصر).. AD Sports 1 HD
إنتر ميلان - تورينو (21:45 بتوقيت السعودية ومصر).. AD SPORTS Premium 1.
مواعيد مباريات الدوري الألماني
باير ليفركوزن - هولشتاين كيل (16:30 بتوقيت السعودية ومصر).. beIN Sports HD 5
بوخوم - فولفسبورج (16:30 بتوقيت السعودية ومصر)
فيردر بريمن - فرايبورج (16:30 بتوقيت السعودية ومصر)
يونيون برلين - بوروسيا دورتموند (16:30 بتوقيت السعودية ومصر).. beIN SPORTS 8.
سانت باولي - ماينز 05 (19:30 بتوقيت السعودية ومصر).. beIN Sports HD 5
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
سانت إيتيان - أوكسير (18:00 بتوقيت السعودية ومصر).. beIN Sports HD 4
ليل - تولوز (20:00 بتوقيت السعودية ومصر).. beIN Sports HD 8
رين - موناكو (22:00 بتوقيت السعودية ومصر).. beIN Sports HD 4
مواعيد الدوري المغربي
النادي المكناسي - المغرب الفاسي (20:00 بتوقيت السعودية ومصر)
حسنية أكادير - الوداد الرياضي (22:00 بتوقيت السعودية ومصر).
مواعيد مباريات الدوري التركي
قاسم باشا - بودريم سبور – الساعة 1:30 ظهرًا
جوزتبه - سيفاس سبور – الساعة 4 عصرًا
هاتاي سبور - طرابزون سبور – الساعة 7 مساء
إسطنبول باشاك شهير - قيصري سبور – الساعة 7 مساء
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