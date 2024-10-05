تلقت 40 طعنة نافذة، محافظ الإسماعيلية يطمئن على مفتشة تموين بعد تماثلها للشفاء

أجرى اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًّا بـ “هويدا حسن” المفتش بمديرية التموين والتجارة بالإسماعيلية، للاطمئنان على صحتها، وذلك عقب خروجها اليوم من المستشفى جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، وتلقيها الرعاية الطبية الطارئة والحرجة بعد الحادث المؤسف الذي تعرضت له بسبب خلافات أسرية، وتلقيها ٤٠ طعنة نافذة بأجزاء متفرقة من الجسم.

متابعة الحالة الصحية

وخلال الاتصال الهاتفي أعرب محافظ الإسماعيلية عن سعادته بعبورها تلك المحنة، وخروجها من المستشفى بصحة جيدة، مؤكدًا متابعته لحالتها منذ لحظة وقوع الحادث، حيث تم توجيه وكيل مديرية الصحة بالإسماعيلية باتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة لمتابعة الحالة بأحد المستشفيات التخصصية بالقاهرة، عقب خروجها لتقديم الرعاية الكاملة حتى تمام شفائها.

تقدير جهود الفريق المعالج

وأكد محافظ الإسماعيلية عن تقديره البالغ لجهود الفريق الطبي المعالج بالمستشفيات الجامعية بجامعة قناة السويس، منذ لحظة استقبال الحالة وتقديم الرعاية الطبية الطارئة والحرجة حتى خروجها اليوم، مؤكدًا تميز الكوادر الطبية بمحافظة الإسماعيلية.

تقدير دعم المحافظ

ومن جانبها، أعربت هويدا حسن عن تقديرها لهذا التواصل والدعم الذي قدمه لها محافظ الإسماعيلية، مؤكدة تقديرها للكوادر الطبية بالمستشفى الجامعي ورعايتها منذ لحظة الحادث وحتي خروجها.



وكانت هويدا حسن تلقت عددًا من الطعنات النافذة، بأماكن متفرقة بالجسم، وتم توجيهها لمستشفى جامعة قناة السويس "وحدة الطوارئ"، وتم تشخيصها مبدئيا، عدم وجود نبض محسوس، انخفاض الضغط، عدم استقرار الوعي.

وتم خضوعها للفحوصات الطبية تحت إشراف الأطباء المتخصصين بجميع التخصصات، وتم دخول المريضة وحدة العناية المركزة مستقرة العلامات الحيوية مع وجود أنبوبة حنجريه، وتلقت الرعاية الطبية اللازمة حتي تم فصل أجهزة التنفس الصناعي عنها واستعادتها لوعيها بالكامل لاستقرار حالتها الصحية.