السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

استشهاد قيادي بكتائب القسام و3 من أفراد أسرته في قصف منزله بمخيم البداوي بطرابلس

استهداف شقة سكنية
استهداف شقة سكنية بـ"مسيرة" إسرائيلية في طرابلس، فيتو

نعت حركة حماس اليوم السبت، القيادي في "كتائب القسام"، سعيد عطا الله علي و3 من أفراد أسرته جراء قصف إسرائيلي لمنزله في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين بطرابلس شمال لبنان.

وقالت حماس في بيان، إن "كتائب القسام تؤكد أن الردود المقبلة ستكون بالأفعال وسيدفع قادة الكيان ثمن قراراته الإجرامية بحق أبناء شعبنا العزل ومجاهدينا الميامين".

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت في وقت سابق من فجر السبت بسقوط 4 شهداء في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مخيم البداوي بطرابلس شمال لبنان.

وقصف الجيش الإسرائيلي فجر السبت مدينة طرابلس في شمال لبنان، والتي تعتبر ثاني أكبر مدينة في البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب.

وكانت قناة "الجديد" اللبنانية أفادت بأن "مسيرة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في محيط مسجد خليل الرحمن بمخيم البداوي في طرابلس".

والإثنين الماضي، نعت حركة حماس قائدها في لبنان وعضو قيادتها في الخارج فتح شريف أبو الأمين، الذي قُتل مع بعض أفراد عائلته في ضربة إسرائيلية بجنوب لبنان.

وقبل الإعلان عن مقتل أبو الأمين، كانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد أعلنت عن مقتل 3 من أعضائها في ضربة إسرائيلية على بيروت.

هذا، وشن الطيران الحربي الإسرائيلي هذه الليلة 12 غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، في مشهد بات يتكرر كل ليلة منذ بدء التصعيد.

بدوره، أعلن حزب الله اللبناني مساء الجمعة تنفيذه 23 عملية نوعية استهدفت الجيش الإسرائيلي وتمركزاته بما فيها اشتباكات باتجاه مارون الراس، مؤكدا تحقيق ‏إصابات مباشرة ودقيقة.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حركة حماس كتائب القسام سعيد عطا الله علي قصف إسرائيلي مخيم البداوي للاجئين طرابلس شمال لبنان مدينة طرابلس مسيرة إسرائيلية الجيش الإسرائيلي

الأكثر قراءة

أسرة كاملة ومن المنيا، صور وأسماء الضحايا المصريين بعد إطلاق الجيش المكسيكي النار عليهم

حقيقة وفاة الإعلامي جورج قرداحي في الغارات الإسرائيلية على لبنان

موقع عبري: إسرائيل تخطط لضرب العراق بعد هجوم الجولان

زي النهارده، وفاة سليمان الحكيم، أحد أشهر الصحفيين المصريين والعرب وأقربهم إلى نبض الجماهير

الكيلو اقترب من "نص باكو"، زيادة جديدة تضرب أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

لا فرصة للنجاة، مصادر: إسرائيل تأكدت من مقتل هاشم صفي الدين وكل مرافقيه

7 طرق بسيطة لعلاج انتفاخ المعدة بالمنزل

درجات الحرارة اليوم السبت 05 - 10- 2024 في مصر

منوعات

المزيد

ابنتي تنتظر اتصاله يوميا، عارضة أزياء تطارد نيمار بقضية "إثبات أبوة"

اكتشاف نوع جديد من الأسماك شرقي الصين

لا تبكوا علي ولا تصرخوا على أخي، وصية طفلة فلسطينية قبل استشهادها (صور)

داخل الحرم الجامعي، طالب أردني يقتل أستاذه عقب خروجه من المسجد

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة 4-10-2024

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 04- 10- 2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الجمعة 04- 10-2024

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ليفربول المتبقية خلال شهر أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 5-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 5-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 5-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية