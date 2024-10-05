استشهاد قيادي بكتائب القسام و3 من أفراد أسرته في قصف منزله بمخيم البداوي بطرابلس

نعت حركة حماس اليوم السبت، القيادي في "كتائب القسام"، سعيد عطا الله علي و3 من أفراد أسرته جراء قصف إسرائيلي لمنزله في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين بطرابلس شمال لبنان.

وقالت حماس في بيان، إن "كتائب القسام تؤكد أن الردود المقبلة ستكون بالأفعال وسيدفع قادة الكيان ثمن قراراته الإجرامية بحق أبناء شعبنا العزل ومجاهدينا الميامين".

تغطية صحفية: من موقع اغتيال الاحتلال للقيادي بالقـ ـسام سعيد عطالله علي وثلاثة من أفراد عائلته في مخيم البداوي بطرابلس شمال لبنان، فجر اليوم. pic.twitter.com/7oKBfNN0fr — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 5, 2024

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت في وقت سابق من فجر السبت بسقوط 4 شهداء في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مخيم البداوي بطرابلس شمال لبنان.

وقصف الجيش الإسرائيلي فجر السبت مدينة طرابلس في شمال لبنان، والتي تعتبر ثاني أكبر مدينة في البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب.

وكانت قناة "الجديد" اللبنانية أفادت بأن "مسيرة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في محيط مسجد خليل الرحمن بمخيم البداوي في طرابلس".

والإثنين الماضي، نعت حركة حماس قائدها في لبنان وعضو قيادتها في الخارج فتح شريف أبو الأمين، الذي قُتل مع بعض أفراد عائلته في ضربة إسرائيلية بجنوب لبنان.

وقبل الإعلان عن مقتل أبو الأمين، كانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد أعلنت عن مقتل 3 من أعضائها في ضربة إسرائيلية على بيروت.

هذا، وشن الطيران الحربي الإسرائيلي هذه الليلة 12 غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، في مشهد بات يتكرر كل ليلة منذ بدء التصعيد.

بدوره، أعلن حزب الله اللبناني مساء الجمعة تنفيذه 23 عملية نوعية استهدفت الجيش الإسرائيلي وتمركزاته بما فيها اشتباكات باتجاه مارون الراس، مؤكدا تحقيق ‏إصابات مباشرة ودقيقة.