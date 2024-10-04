أخبار مصر: مصرع مصريين في إطلاق نار بالمكسيك، جريمة تهز القاهرة، هل اغتالت إسرائيل خليفة نصر الله، صدمة بشأن سعر الفراخ

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

بينهم مصريون، تحرك عاجل من رئيسة المكسيك والجيش بعد مقتل مهاجرين على حدود جواتيمالا

قالت وزارة الدفاع المكسيكية يوم الأربعاء، إن ستة مهاجرين قتلوا بعدما أطلق جنود مكسيكيون النار على شاحنة تقل مجموعة بالقرب من الحدود مع جواتيمالا.

البترول تستعد لاستلام 7 شحنات غاز مسال من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلي

تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية لاستلام 7 شحنات غاز طبيعي مسال جديدة من الخارج خلال أكتوبر الجاري وذلك لتلبية الاحتياجات اليومية للشبكة القومية المصرية للغاز استعداد لفصل الشتاء بالإضافة إلى سد احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي.

آيات قرآنية وكلمات أخرى، شاهد كيف أعدت إيران صواريخها لضرب إسرائيل (فيديو)

نشرت وكالة أنباء "تسنيم"، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، مشاهد من تحضير الصواريخ الإيرانية التي استخدمت في ضرب مواقع إسرائيلية قبل أيام.

مقتل ممرض وتقطيع جثته داخل بانيو حمام وتوزيعها في شوارع الزاوية الحمراء

شهدت منطقة الزاوية الحمراء، جريمة بشعة حيث قتل ممرض وتم تقطيع جثته وإلقائها في مناطق متفرقة بالعاصمة.

احتفال خاص من شيكابالا بكأس السوبر الإفريقي بصحبة زوجته في منزله (صور)

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لقطات من احتفال قائد الزمالك شيكابالا بكأس السوبر الإفريقي في منزله بحضور نجوم الفريق وزوجاتهم وبعض الفنانين.

انفجارات ضخمة قرب مطار بيروت وإعلام عبري: هاشم صفي الدين هو المستهدف (فيديو)

وقعت انفجارات ضخمة في الضاحية الجنوبية لبيروت، ليل الخميس، جراء غارات إسرائيلية عنيفة على المنطقة.

"وما النصر إلا من عند اللَّه"، موضوع خطبة اليوم، والأوقاف: نريد التحلي بروح نصر أكتوبر

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024م بعنوان “وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ”.

توقعات بقفزة في أسعار الفراخ بسبب الكتكوت، والثروة الداجنة تنصح الحكومة بالاستيراد

استنكر الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وصول سعر الكتكوت ليتخطى الـ 50 جنيهًا، قائلًا: إن هذا السعر غير منطقي أبدًا، ومتسائلًا أين التكلفة الحقيقة للكتكوت لتصل به إلى هذا السعر.

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو تعدي الشرطة على شخص وأسرته والاستيلاء على متعلقاته بالبدرشين

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يدعي قيام قوة أمنية من مركز شرطة البدرشين بالجيزة باقتحام منزله والتعدي على أنجاله والاستيلاء على متعلقاته.

بعد محاولة اغتياله، من هو هاشم صفي الدين الخليفة المحتمل لحسن نصر الله؟

نقل مراسل أكسيوس باراك رافيد في منشور على موقع إكس في ساعة مبكرة من صباح الجمعة عن مصدر إسرائيلي القول إن ضربة شنتها إسرائيل قبل قليل على بيروت استهدفت القيادي الكبير في حزب الله هاشم صفي الدين.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 04 - 10- 2024 فى مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة، وتوقعت أن تنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في الدوريات الأوروبية وقمة الزمالك والأهلي بالكرة النسائية

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية والعربية وقمة الزمالك والأهلي لأول مرة بالكرة النسائية.

الدولار يتجه لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي منذ أبريل بسبب التوتر في الشرق الأوسط

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع اليوم الجمعة ويتجه لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي منذ أبريل بسبب الطلب على الملاذ الآمن في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

أمين عام "كاف" متهم بدفع مبالغ مشبوهة لحسابات مصرفية سويسرية‎

كشف تقرير عن صحيفة الجارديان البريطانية أنه تم التحقيق مع الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بشأن تهم فساد في الإدارة غير النزيهة والاحتيال وتزوير الوثائق، وحذر المدعون من أنها قد «تشوه سمعة سويسرا بشكل خطير».

أغرياه بوظيفة وعذباه لمدة يومين، اعترافات مثيرة للمتهمين بقتل ممرض وتقطيع جسده لأشلاء بالزاوية (صور)

الواتس آب كلمة السر في كشف مرتكبي واقعة مقتل ممرض وإلقاء جثمانه أشلاء بترعة الإسماعيلية، وذلك عقب ورود بلاغ من الأهالي يفيد بالعثور علي أشلاء شاب ملقاة بترعة الإسماعيلية وتم على الفور عمل فريق بحث توصل الي أن المجني عليه يعمل ممرض ومحرر محضر بتغيبه من قبل أسرته.

ذبحة صدرية مفاجئة تداهم عثمان ديمبلي قبل مباراة نيس

كشفت نادي باريس سان جيرمان أن عثمان ديمبلي نجم الفريق ومنتخب فرنسا، تعرض لوعكة صحية.

حارس مقبرة بالطود يروي حكايته مع العفاريت وما حدث له من جنية فائقة الجمال (فيديو)

مرتديًا عمامة بيضاء وقميصا وعليه صديري أبيض كما يطلق عليه أهالي مدينة أسوان "تكشيطة" يقف على باب جبانة قرية الطود التابعة لمحافظة الأقصر، جنوب صعيد مصر، يعيش في غرفة بسيطة أمامها سترة من البوص، يستقبل الزائرين بكل ترحاب ويسرد قصصا وحكايات عن الجن والعفاريت دون أي خوف، لا يخشى سوى الشباب الطائش الذي يجلس في وسط المقابر وينتهك حرمة الموتى بتناول المشروبات المخدرة والكحولية.

الاحتلال يعلن اغتيال زاهي عوفي قائد حماس في طولكرم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو اغتال القيادي بحركة حماس في طولكرم زاهي ياسر عبد الرزاق عوفي في الساعات الأخيرة من يوم الخميس.

الفيفا يفتح تحقيقين في إمكانية "إيقاف إسرائيل"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس، أنه سيفتح تحقيقين يتيحان له البت في مطالبة الاتحاد الفلسطيني للعبة بإيقاف نظيره الإسرائيلي، على خلفية الحرب المستمرة منذ عام على قطاع غزة والهجمات الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

مارك زوكربيرج ثاني أغنى شخص في العالم لأول مرة، و50 مليار دولار تفصله عن ماسك

أصبح مؤسس شركة "ميتا بلاتفورمز" مارك زوكربيرج، ثاني أغنى شخص في العالم، الخميس، متفوقا على جيف بيزوس مع استمرار ارتفاع أسهم الشركة.