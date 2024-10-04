بعد محاولة اغتياله، من هو هاشم صفي الدين الخليفة المحتمل لحسن نصر الله؟

نقل مراسل أكسيوس باراك رافيد في منشور على موقع إكس في ساعة مبكرة من صباح الجمعة عن مصدر إسرائيلي القول إن ضربة شنتها إسرائيل قبل قليل على بيروت استهدفت القيادي الكبير في حزب الله هاشم صفي الدين.

ووقعت انفجارات ضخمة في الضاحية الجنوبية لبيروت، ليل الخميس، جراء غارات إسرائيلية عنيفة على المنطقة.

وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن موقع الانفجارات "قريب جدًّا من مطار بيروت الدولي"، مشيرًا إلى أن أصداءها ترددت في أنحاء العاصمة اللبنانية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مقرب من حزب الله اللبناني، قوله إن 11 غارة إسرائيلية متتالية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأشارت القناة 14 وصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليتان إلى أن الهجوم الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت فجر اليوم الجمعة، كان غرضه اغتيال هاشم صفي الدين الخليفة المحتمل لحسن نصر الله.

من هو هاشم صفي الدين؟

وصفي الدين هو القيادي الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه خليفة للأمين العام السابق حسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل قبل أيام.



وُلد هاشم صفي الدين عام 1964 في قرية دير قانون بجنوب لبنان. تلقى تعليمه الديني في النجف وقم، وهو ما يجعله متشابهًا في مساره التعليمي مع نصر الله، ويُعتبر صفي الدين من المؤسسين الأوائل لحزب الله في عام 1982، وعاد إلى لبنان في عام 1994 ليشغل منصب رئيس المجلس التنفيذي للحزب خلفًا لنصر الله، بعد تعيين الأخير أمينًا عامًا للحزب عقب اغتيال عباس الموسوي.

يتمتع صفي الدين بنفوذ قوي داخل "حزب الله"، حيث كان عضوًا في مجلس الشورى ومجلس القرار الذي يحدد من يتولى منصب الأمين العام.

وبصفته رئيسا للمجلس التنفيذي، يشرف صفي الدين على الشؤون السياسية لحزب الله. وهو أيضا عضو في مجلس الجهاد، الذي يدير العمليات العسكرية للجماعة

كما أنه مقرب من القيادة الإيرانية، وتحديدًا من قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، والذي قتل في غارة أمريكية في عام 2020.

ومن اللافت أن نجل صفي الدين تزوج من ابنة سليماني، مما يعزز ارتباطه الوثيق بالإيرانيين.

وصفي الدين هو قريب نصر الله ومثله رجل دين يرتدي العمامة السوداء التي تدل على النسب من النبي محمد عليه الصلاة والسلام.

وفي يونيو هدد صفي الدين بتصعيد كبير ضد إسرائيل بعد مقتل قائد آخر لحزب الله. وقال في الجنازة: "دع (العدو) يجهز نفسه للبكاء والنحيب".

كما كان صفي الدين صريحًا في انتقاده للسياسة الأميركية. وردًا على الضغوط الأميركية على حزب الله، صرح في عام 2017 قائلًا: "إن هذه الإدارة الأميركية المعوقة عقليًا والمجنونة برئاسة ترامب لن تكون قادرة على إيذاء المقاومة"، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات لن تؤدي إلا إلى تعزيز عزم حزب الله.

حاول جيش الاحتلال الإسرائيلي تصفيته حين شن في 14 يونيو هجوما صاروخيا استهدف منزل صفي الدين في مسقط رأسه في دير قانون في جنوبي لبنان، وكان يتوقع أن يكون برفقة عدد من قادة حزب الله، وبعد فترة وجيزة أعلن متحدث باسم حزب الله، أن المبنى كان فارغا أثناء الهجوم.

وخلال الشهر الجاري، أكد صفي الدين في كلمة ألقاها أثناء مراسم تشييع شهداء تفجيرات البيجر، التي استهدفت بها إسرائيل أعضاء حزب الله أن هذا العدوان لن يمر دون عقاب خاص، مؤكدا "سنكون أمام نمط جديد ومواجهة جديدة مع العدو حتى يعرف أننا قوم لا يتراجعون".