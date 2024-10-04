الجمعة 04 أكتوبر 2024
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اقتصاد

توقعات بقفزة في أسعار الفراخ بسبب الكتكوت، والثروة الداجنة تنصح الحكومة بالاستيراد

تأثير ارتفاع سعر
تأثير ارتفاع سعر الكتكوت على الدواجن والبيض، فيتو

استنكر الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وصول سعر الكتكوت ليتخطى الـ 50 جنيهًا، قائلًا: إن هذا السعر غير منطقي أبدًا، ومتسائلًا أين التكلفة الحقيقة للكتكوت لتصل به إلى هذا السعر.

 

مطالبة المنتجين بإعلان تكلفة إنتاج الكتكوت

وطالب «السيد» في تصريح لـ «فيتو» من المنتجين إعلان تكلفة إنتاج الكتكوت التي وصلت بسعره ليصل إلى هذا الحد الجنوني من الارتفاع، لكن كل ما يقال أنه يوجد شحية في الكميات وأن الطلبات مرتفعة عن المعروض.

الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة، فيتو

لا يوجد مبرر لرفع أسعار الكتكوت لهذا السعر

وأضاف أنه لا يوجد مبرر لرفع أسعار الكتكوت لهذا السعر، وعليه كان على الحكومة استيراد الكتكوت طالما أن المنتجين لا يريدون ذلك، لأن المنتجين يحاولون السيطرة على السوق، وأنه عند تجاوز الحدود، فإنه من حق الحكومة التحرك لإنقاذ المنتج الصغير الذي يمثل نحو 70 % من المنظومة.

 

نعترف بأن المنتجين تكبدوا خسائر كبيرة جدًّا خلال عام 2022

وقال: نحن نعترف بأن المنتجين تكبدوا خسائر كبيرة جدًا خلال عام 2022، التي اضطروا معها لخسارة القطعان، لكن نحن في عام 2024، ومرت سنوات واستطاع خلالها المنتجون تعويض خسائرهم وتحقيق الأرباح، فلماذا يصرون على مواصلة رفع السعر دون وجه حق.

مطالبة بتدخل الحكومة العاجل في ضبط المنظومة

وجدد «السيد» مطالبة بتدخل الحكومة العاجل في ضبط المنظومة، والعمل على تفعيل بورصة الدواجن الرئيسية، وتحديد التكلفة الفعلية لجميع المنتجات في المنظومة من خلال خبراء من الجهات كافة.

 

 تأثير ارتفاعات أسعار الكتاكيت على سعر الدواجن والبيض

وعن تأثير ارتفاعات أسعار الكتاكيت على سعر الدواجن والبيض، أوضح «السيد» أن الكتكوت حاليًّا يمثل أكثر من 55% من سعر كيلو الفراخ، ومع استمرار ارتفاعه فإن ذلك ينذر بارتفاعات جديدة في سعر الدواجن والبيض خلال الفترة المقبلة، وهذا ما لا نريده أبدًا، لذلك يجب أن تتدخل الحكومة سريعًا لحل الوضع الراهن.

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أسعار الكتاكيت تواصل الارتفاع في الأسواق

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يسجل 49 جنيها، ارتفاع جديد في أسعار الكتاكيت بالأسواق

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