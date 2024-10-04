انفجارات ضخمة قرب مطار بيروت وإعلام عبري: هاشم صفي الدين هو المستهدف (فيديو)

وقعت انفجارات ضخمة في الضاحية الجنوبية لبيروت، ليل الخميس، جراء غارات إسرائيلية عنيفة على المنطقة.

وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن موقع الانفجارات "قريب جدًّا من مطار بيروت الدولي"، مشيرًا إلى أن أصداءها ترددت في أنحاء العاصمة اللبنانية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مقرب من حزب الله اللبناني، قوله إن 11 غارة إسرائيلية متتالية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأشارت القناة 14 وصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليتان إلى أن الهجوم الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت فجر اليوم الجمعة، كان غرضه اغتيال هاشم صفي الدين الخليفة المحتمل لحسن نصر الله.

ونشر مدونون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان فجر اليوم الجمعة مقاطع فيديو وثقت غارات إسرائيلية عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية.

وتظهر في المقاطع المصورة أعمدة دخان تتصاعد في سماء العاصمة اللبنانية.

كما وثقت الفيديوهات ألسنة اللهب وهي تعانق السماء عقب قصف عنيف على الضاحية الجنوبية.