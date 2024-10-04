احتفال خاص من شيكابالا بكأس السوبر الإفريقي بصحبة زوجته في منزله (صور)

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لقطات من احتفال قائد الزمالك شيكابالا بكأس السوبر الإفريقي في منزله بحضور نجوم الفريق وزوجاتهم وبعض الفنانين.

وكان محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك، أكد في وقت سابق أن جماهير القلعة البيضاء دائما تكون كلمة السر في حصد البطولات.

وقال شيكابالا في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبو العلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "عمر جابر قام بعمل فيديو خاص لحسام عبدالمجيد قبل مباراة الأهلي من أجل تحفيزه وبالفعل قدم مباراة كبيرة وكان من أفضل اللاعبين".

وأضاف: "جوميز قام بعمل رائع عندما احتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي وتحدث مع لاعبي الزمالك طالبهم بالهدوء والعودة للقاء".

الزمالك يتوج بالسوبر الإفريقي

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.