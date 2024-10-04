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رياضة

ذبحة صدرية مفاجئة تداهم عثمان ديمبلي قبل مباراة نيس

عثمان ديمبلي، فيتو
عثمان ديمبلي، فيتو

كشفت نادي باريس سان جيرمان أن عثمان ديمبلي نجم الفريق ومنتخب فرنسا، تعرض لوعكة صحية.

 

ذبحة صدرية لنجم باريس سان جيرمان قبل مباراة نيس

وأشار البي إس جي في بيان، عبر موقعه الرسمي، إلى أن ديمبلي خضع لفحص طبي في مقر تدريبات الفريق، وتبين معاناته من ذبحة صدرية.

وأضاف البيان أن الأطباء سمحوا للاعب، بعدم المشاركة في تدريبات الفريق، والمغادرة إلى منزله للحصول على راحة.


وأشار أيضًا إلى أنه من المتوقع أن ينتظم عثمان ديمبلي في تدريبات الفريق، اليوم الجمعة.

وكان ديمبلي قد غاب عن المباراة الماضية أمام آرسنال الإنجليزي، والتي خسرها العملاق الباريسي، بهدفين دون رد، في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة نيس، مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الفرنسي.

 

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