الجمعة 04 أكتوبر 2024
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حوادث

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو تعدي الشرطة على شخص وأسرته والاستيلاء على متعلقاته بالبدرشين

قوات الشرطة المصرية،
قوات الشرطة المصرية، فيتو

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يدعي قيام قوة أمنية من مركز شرطة البدرشين بالجيزة باقتحام منزله والتعدي على أنجاله والاستيلاء على متعلقاته.

 

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وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 2 أكتوبر، تم ضبط نجل ناشر مقطع الفيديو بناءً عن إذن صادر من النيابة العامة وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – سلاح أبيض).. وتم اتخاذ كافة الإجراءات في الإطار القانوني وعرضه على النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيق "ما زال قيد الحبس".

وأوضح المصدر؛ وأن ناشر مقطع الفيديو (أحد العناصر الجنائية سبق إتهامه فى قضية سرقة) ويأتي نشره مقطع الفيديو في محاولة لغل يد الأجهزة الأمنية عن ضبط نجله.. وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعاءاته الكاذبة.


ويأتي ذلك ضمن نهج الجماعة الإرهابية لتزييف الحقائق من خلال تبني إدعاءات العناصر الجنائية لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام.

 

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