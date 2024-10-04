مواعيد مباريات اليوم الجمعة في الدوريات الأوروبية وقمة الزمالك والأهلي بالكرة النسائية
مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية والعربية وقمة الزمالك والأهلي لأول مرة بالكرة النسائية.
الدوري الإسباني
ليجانيس ضد فالنسيا - 10 مساءً - ى ان سبورت 3 H
الدوري المصري لكرة القدم - سيدات
المقاولون ضد الأميرية - 4 عصرًا
المصري ضد زد - 4 عصرًا
الزمالك ضد الأهلي - 4 عصرًا
مودرن سبورت ضد بالم هيلز - 4 عصرًا
المعادي واليخت ضد توت عنخ آمون - 4 عصرًا
اتحاد بسيون ضد البنك الأهلي - 4 عصرًا
الاتحاد السكندري ضد بيراميدز - 4 عصرًا
دلفي ضد إنبي - 4 عصرًا
الدوري الفرنسي
مارسيليا ضد أنجيه - 9:45 مساءً
الدوري الألماني
أوجسبورج ضد مونشنجلادباخ - 9:30 مساءً
الدوري الإيطالي
نابولي ضد كومو - 7:30 مساءً
هيلاس فيرونا ضد فينيزيا - 9:45 مساءً
الدوري السعودي
الخليج ضد الخلود - 6 مساءً
الرياض ضد القادسية - 6:15 مساءً
ضمك ضد الشباب - 9 مساءً
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