الجمعة 04 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

البترول تستعد لاستلام 7 شحنات غاز مسال من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلي

استلام شحنات غاز
استلام شحنات غاز طبيعي،فيتو

تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية لاستلام  7 شحنات غاز طبيعي مسال جديدة من الخارج خلال أكتوبر الجاري وذلك  لتلبية الاحتياجات اليومية للشبكة القومية المصرية للغاز استعداد لفصل الشتاء بالإضافة إلى سد احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي. 


وأكد مصدر بالهيئة العامة للبترول" لفيتو"، أن الشحنات سيتم استقبال  6 منها بميناء العين السخنة لتغوزيها داخل سفينة التغويز هوج جالون في حين سيجري استقبال واحدة بميناء العقبة في الأردن لتغويزها وإرسالها إلى مصر

وأشار المصدر إلى أن الشحنات السبع تم استيرادها من ضمن 20 شحنة غاز مسال جرى التعاقد عليها للتسليم خلال الربع الأخير من 2024 عبر عدد من الموردين على رأسهم  “بي بي، شل، توتال، جلينكور”.

وأوضح أن هناك جهودًا كبيرة يبذلها  وزير البترول في هذا الشأن حيث يجري  عدة لقاءات مع مسئولي تلك الشركات العالمية وذلك لتسهيل عمليات جلب الشحنات البترولية لتفادي تعرض السوق المحلي لنقص في فصل الشتاء.

وأضاف أن الوزارة حددت الأولوية في استهلاك الغاز إلى محطات الكهرباء المصرية والمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة.

 

20  شحنة غاز مسال لتلبية احتياجات السوق المحلي

وكانت وزارة البترول  قد أرست مناقصة لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب في الشتاء  والتي كانت   بعلاوة تتراوح بين 1.70 دولار و1.90 دولار فوق سعر الغاز القياسي في منصة تداول عقود الغاز (تي.تي.إف) الهولندية.

وأكد مصدر آخر بوزارة البترول"  لفيتو " أن الهيئة المصرية العامة للبترول استطاعت أن تحصل على تسعيرة أقل مما كانت متوقعة بالنسبة لشحنات الغاز المسال في الشتاء، بفضل الالتزام في استيراد وسداد مستحقات شحنات الصيف البالغة 26 شحنة، مُشيدًا بما توصلت إليه هيئة البترول من تسعيرة للغاز المسال الخاص بالربع الأخير من العام.

 

ثقة الموردين العالمين في الهيئة العامة للبترول

وتطرق إلى العلاقة المحورية التي باتت تربط الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات الغاز الطبيعي في السوق العالمية، ما زاد من ثقة الموردين في الهيئة وبالتالي انعكاس تلك العلاقة على التسعيرة النهائية لشحنات الغاز المسال التي تعاقدت عليها البلاد.

 

وزارة البترول تدرس إضافة وحدة تغويز بدمياط وادكو

وتدرس وزارة البترول إضافة وحدة عائمة للتخزين والتغيير بالعين السخنة مع إمكانية استخدام تسهيلات الإسالة الحالية بمنطقتي دمياط وإدكو بشكل عكسي، بحسب تصريح وزير البترول المصري كريم بدوي، أمام اللجنة البرلمانية المختصة بمناقشة برنامج الحكومة الجديدة.

 

البترول تستهدف زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي من خلال طرحها  لمزايدات عالمية

وفي تصريحات سابقة للمهندس كريم بدوي  وزير البترول والثروة المعدنية أن  الوزارة  تعتزم زيادة حجم إنتاجها السنوي من الغاز الطبيعي خلال 2024-2025 استنادا إلى مزايدات البحث والاستكشاف التي طرحت مؤخرا على الشركاء الأجانب، وقرب بدء الإنتاج من عدد من مناطق الامتياز بالبحر الأحمر التي جرى ترسيتها في 2023 على شركات عالمية عاملة في مصر.

وتدبر وزارة البترول  مبالغ شهرية لسداد مستحقات الشركاء الأجانب؛ للحفاظ على معدلات الإنتاج، واستمرار الاستكشافات وعمليات التنمية بالحقول 

ويبلغ استهلاك مصر من الغاز الطبيعي نحو 6.8 مليار قدم مكعبة من الغاز، بينما يبلغ الإنتاج المحلي نحو 4.9 مليار قدم مكعبة يوميًّا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

احتياجات محطات الكهرباء البترول والثروة المعدنية الهيئة المصرية العامة للبترول الغاز الطبيعي المسال برنامج الحكومة حطات الكهرباء غاز الطبيعي وزارة البترول والثروة المعدنية

الأكثر قراءة

طالبه بتجهيز وصيته قبل اغتياله، صديق حسن نصر الله المثير للجدل يكشف مكان قبره (فيديو)

بعد قليل، قطع المياه عن 10 مناطق حيوية بالقاهرة لمدة 5 ساعات

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو تعدي الشرطة على شخص وأسرته والاستيلاء على متعلقاته بالبدرشين

أول صور للممرض الذي عثر على أشلاء جثته بشوارع الزاوية، وجلسة مساج والواتس يرشدان الأمن إلى المتهمين

مقتل ممرض وتقطيع جثته داخل بانيو حمام وتوزيعها في شوارع الزاوية الحمراء

هل تم إيقاف الملاكمة الأولمبية إيمان خليف مدى الحياة وسحب ألقابها؟ القصة كاملة

الدماطي يوضح سبب حذف تصريحاته بعد إنجاز برونزية اليد ويوجه رسالة لـ حسين لبيب

احتفال خاص من شيكابالا بكأس السوبر الإفريقي بصحبة زوجته في منزله (صور)

منوعات

المزيد

شاهد، لحظة غرق مركب يحمل عشرات الركاب في الكونغو الديمقراطية

ابتكار أول نموذج ذكاء اصطناعي يقيم كفاءة لاعبي الهوكي على الجليد

خبير تغذية يكشف أسباب الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الضارة

متحف القصر الإمبراطوري يحتضن معرضا خاصا بالثقافة الكونفوشيوسية

المزيد

خدمات

المزيد

ننشر أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الخميس

تعرف على سعر الأرز اليوم الخميس بالأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

من روائع نجيب محفوظ.. مهرجان الجونة السينمائي يفتتح دورته السابعة بـ «آخر المعجزات» (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 4-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 4-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 4 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية