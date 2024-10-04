البترول تستعد لاستلام 7 شحنات غاز مسال من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلي

تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية لاستلام 7 شحنات غاز طبيعي مسال جديدة من الخارج خلال أكتوبر الجاري وذلك لتلبية الاحتياجات اليومية للشبكة القومية المصرية للغاز استعداد لفصل الشتاء بالإضافة إلى سد احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي.



وأكد مصدر بالهيئة العامة للبترول" لفيتو"، أن الشحنات سيتم استقبال 6 منها بميناء العين السخنة لتغوزيها داخل سفينة التغويز هوج جالون في حين سيجري استقبال واحدة بميناء العقبة في الأردن لتغويزها وإرسالها إلى مصر

وأشار المصدر إلى أن الشحنات السبع تم استيرادها من ضمن 20 شحنة غاز مسال جرى التعاقد عليها للتسليم خلال الربع الأخير من 2024 عبر عدد من الموردين على رأسهم “بي بي، شل، توتال، جلينكور”.

وأوضح أن هناك جهودًا كبيرة يبذلها وزير البترول في هذا الشأن حيث يجري عدة لقاءات مع مسئولي تلك الشركات العالمية وذلك لتسهيل عمليات جلب الشحنات البترولية لتفادي تعرض السوق المحلي لنقص في فصل الشتاء.

وأضاف أن الوزارة حددت الأولوية في استهلاك الغاز إلى محطات الكهرباء المصرية والمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة.

20 شحنة غاز مسال لتلبية احتياجات السوق المحلي

وكانت وزارة البترول قد أرست مناقصة لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب في الشتاء والتي كانت بعلاوة تتراوح بين 1.70 دولار و1.90 دولار فوق سعر الغاز القياسي في منصة تداول عقود الغاز (تي.تي.إف) الهولندية.

وأكد مصدر آخر بوزارة البترول" لفيتو " أن الهيئة المصرية العامة للبترول استطاعت أن تحصل على تسعيرة أقل مما كانت متوقعة بالنسبة لشحنات الغاز المسال في الشتاء، بفضل الالتزام في استيراد وسداد مستحقات شحنات الصيف البالغة 26 شحنة، مُشيدًا بما توصلت إليه هيئة البترول من تسعيرة للغاز المسال الخاص بالربع الأخير من العام.

ثقة الموردين العالمين في الهيئة العامة للبترول

وتطرق إلى العلاقة المحورية التي باتت تربط الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات الغاز الطبيعي في السوق العالمية، ما زاد من ثقة الموردين في الهيئة وبالتالي انعكاس تلك العلاقة على التسعيرة النهائية لشحنات الغاز المسال التي تعاقدت عليها البلاد.

وزارة البترول تدرس إضافة وحدة تغويز بدمياط وادكو

وتدرس وزارة البترول إضافة وحدة عائمة للتخزين والتغيير بالعين السخنة مع إمكانية استخدام تسهيلات الإسالة الحالية بمنطقتي دمياط وإدكو بشكل عكسي، بحسب تصريح وزير البترول المصري كريم بدوي، أمام اللجنة البرلمانية المختصة بمناقشة برنامج الحكومة الجديدة.

البترول تستهدف زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي من خلال طرحها لمزايدات عالمية

وفي تصريحات سابقة للمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن الوزارة تعتزم زيادة حجم إنتاجها السنوي من الغاز الطبيعي خلال 2024-2025 استنادا إلى مزايدات البحث والاستكشاف التي طرحت مؤخرا على الشركاء الأجانب، وقرب بدء الإنتاج من عدد من مناطق الامتياز بالبحر الأحمر التي جرى ترسيتها في 2023 على شركات عالمية عاملة في مصر.

وتدبر وزارة البترول مبالغ شهرية لسداد مستحقات الشركاء الأجانب؛ للحفاظ على معدلات الإنتاج، واستمرار الاستكشافات وعمليات التنمية بالحقول

ويبلغ استهلاك مصر من الغاز الطبيعي نحو 6.8 مليار قدم مكعبة من الغاز، بينما يبلغ الإنتاج المحلي نحو 4.9 مليار قدم مكعبة يوميًّا.