الجمعة 04 أكتوبر 2024
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حوادث

مقتل ممرض وتقطيع جثته داخل بانيو حمام وتوزيعها في شوارع الزاوية الحمراء

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

شهدت منطقة الزاوية الحمراء، جريمة بشعة حيث قتل ممرض وتم تقطيع جثته وإلقائها في مناطق متفرقة بالعاصمة.

 

مقتل ممرض وتقطيع جثته داخل بانيو حمام

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة  بلاغًا يفيد باختفاء ممرض ووجود شبهة جنائية وراء تغيبه في الزاوية الحمراء.

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وبإجراء التحريات تبين، أن صديق المجني عليه "ممرض" استدرجه، واستعان بـ عاطل لكي يساوموا أهله على دفع فدية مقابل إطلاق سراحه وأثناء القيام بتعذيبه توفي في أيديهم وحاولوا إخفاء الجثة وقاموا بتقطيعها داخل بانيو بشقة سكنية والتخلص من الأشلاء في عدة مناطق.

 

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.
 

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