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حوادث

أغرياه بوظيفة وعزباه لمدة يومين، اعترافات مثيرة للمتهمين بقتل ممرض وتقطيع جسده لأشلاء بالزاوية (صور)

اعترفات المتهمين
اعترفات المتهمين بقتل ممرض في الزاوية الحمراء، فيتو

الواتس آب كلمة السر في كشف مرتكبي واقعة مقتل ممرض وإلقاء جثمانه أشلاء بترعة الإسماعيلية، وذلك عقب  ورود بلاغ من الأهالي يفيد  بالعثور علي أشلاء شاب ملقاة بترعة الإسماعيلية وتم على الفور عمل فريق بحث توصل الي أن المجني عليه يعمل ممرض ومحرر محضر بتغيبه من قبل أسرته، وبتكيثف عملية البحث والتي شملت البحث في رسائل المجني عليه عبر الواتس آب الخاص به والذي كان مفتوح علي اللاب توب خاص به تبين وجود رسائل بين المجني عليه وبين شابين، وكان في موعد لقاء بهم في منطقة الزاوية الحمراء وبالقبض عليهمت وتضييق الخناق أكدا ارتكابها الواقعة.

 

اعترافات المتهمين

 وقال المتهمان في اعترافهما، إنهما تعرف علي المتهم عبر الفيس بوك حول مطالبته بتوفير فرصة عمل إضافية له، وـتنهما استغلا ذلك في وئتوهماه بتوفير فرصة عمل له، بمبلغ كبير في عمل علاج طبيعي لمسن بمنزله واستدرجاه من محافظة المنيا مسقط رأسه إلى القاهرة.

وأضافا أنهما قاما  باحتجازه لمدة يومين بشقة في الزاوية الحمراء وقاما بالاتصال بأسرته لمطالبة فدية، وأثناء مقاومته لهما قاما بقتله، وتقطيع جثمانه أشلاء وإلقائها بترعة الإسماعيلية.

التحريات 

وكشفت التحريات الأولية في الواقعة أن المجني عليه الممرض مينا موسى، يعمل في مجال التمريض بمحافظة المنيا، وكان يبحث عن فرصة عمل إضافية، وتواصل معه شابان عبر تطبيق واتساب، زعما توفير فرصة عمل له في مجال العلاج الطبيعي بالقاهرة، وتمكنا من استدراجه للقاهرة، وعقب ذلك قاما بخطفه واحتجازه لمدة يومين  ومطالبة أهليته بفدية مالية لإطلاق سراحه

 

محضر بخطف ممرض ومساومة أسرته بفدية

وكانت قد حررت أسرة المجني عليه  محضرا بقسم الشرطة يفيد بخطفه ومساومتهم على مبلغ مالي من قبل مجهولين.

 

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مقتل ممرض الواتس آب بترعة الإسماعيلية

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