حارس مقبرة بالطود يروي حكايته مع العفاريت وما حدث له من جنية فائقة الجمال (فيديو)

مرتديا عمامة بيضاء وقميصا وعليه صديري أبيض كما يطلق عليه أهالي مدينة أسوان "تكشيطة" يقف على باب جبانة قرية الطود التابعة لمحافظة الأقصر، جنوب صعيد مصر، يعيش في غرفة بسيطة أمامها سترة من البوص، يستقبل الزائرين بكل ترحاب ويسرد قصصا وحكايات عن الجنية والعفاريت دون أي خوف،لا يخشى سوى الشباب الطائش الذي يجلس في وسط المقابر وينتهك حرمة الموتى بتناول المشروبات المخدرة والكحولية.

"فيتو" التقت جاد عبدالعاطى، حارس مقبرة الطود ذات التاريخ القديم، ليسرد لنا قصص العفاريت والجنية صاحبة العين الغامضة.

البداية في مقابر الطود

يقول العم جاد: أعيش في المقابر منذ ما يقرب من 13 عام،ا وكانت تلك المنطقة عبارة عن أرض فضاء وقمت بتسويتها مستخدما لودر حتي استطيع البناء عليها.

وأشار الي أن أحد الصالحين وهو الشيخ عبدالمنعم اراد أن يدفن في تلك المنطقة مع الفقراء وهو كان أحد علماء القرآن وتتلمذ علي يده الكثير من طالبى العلم وحفظ القرآن.

وأضاف العم "جاد" أن أهالي قاموا ببناء هذا المقام وشيد أحد البنائين القبة لتكون بهذا الشكل.

العيش مع الأموات

وتابع:" تركت ابنائي وعشت وسط القبور مع الاموات وتركت الدنيا وما فيها، وكل يومين مثلا ازور ابنائي وزوجتي وهم سلموا بهذا الامر بشكل نهائي".

واستكمل حديثه قائلا:" عمرت المكان وزرعت الشجر وقمت ببناء غرفة للمعيشة وسقفته بالبوص ووضعت مروحة للتهوية وحمامات ومكان للصلاة ويأتي الجميع الي هنا ولدي مجلس كل يوم جمعة حيث يمتلئ هذا اليوم بالمحبين ".

قصة كتلة النار

وتطرق العم جاد خلال حديثه الي قصص الجن والعفاريت وقال:" هناك مزاولات كبيرة كانت بالنسبة لي في البداية صعبة ولكن بعد وقت اعتدت علي هذا الامر ".

واستطرد:" قدمت الي الجبانة مع احد المشايخ ويدعي يوسف العجافي كان يجلس في تلك المنطقة المجاورة وعندما لا اجده شعر رأسي يقف حيث أنني كنت أجد طوب يلقي علي رأسي، ووجدت ذات مرة كتلة من النار تطلع من الارض الي السماء، في أول مرة خوفت واترعبت كثيرا من الامر وعندما استعيذ بالله من الشيطان الرجيم تختفي فضلا عن الاصوات الي كن اسمعها من صراخ وهذا كان يحدث عندما أكون وحدي لكن عندما يكون في اشخاص لا يحدث هذا الامر".

الجنيه الجميلة

وسرد العم جاد قصة الجنيه التي كان يشاهدها في المقابر قائلا: " كنت موجود ذات مرة وحدي في الجبانة ووجدت سيدة جميلة جدا وعندما شاهدتها في البداية قولت "ايه جاب الست ده هنا في عز الظهر.. وأخذت تشير لي تعالي تعالي والي عاوزة حديه ليك لكن استوعبت أنها ليست بالآنس وعينها شكلها غريب في تملك عين بشكل دائري وحاجب لأعلي فقولت لها هو انتي يا ملعونة فجأة اخفت".

وأردف:" كانت جميلة وكانت تمتلك شعر طويل وهي تغيب فترات وتعود مرة أخري وذات يوم جاءت الي حارس مدرسة ووقع ونقل الي المستشفي وشفي بعذ فترة من المرض ".

واختتم:" الأمر ليس سهلا والعيش هنا وسط القبور لا يستطيع عليه الكثير، ولدي قطط تعيش معي يصل عددها الي 50 قطة 30 صغار و20 كبير جميعهم جاءوا من قطة واحدة كانت معي واحضر لهم العيش وبقايا الدجاج يوميا بأمر الله، ولكن العيش هنا بكرم من الله بعيد عن هموم الدنيا وما فيها ".