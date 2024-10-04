الجمعة 04 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

آيات قرآنية وكلمات أخرى، شاهد كيف أعدت إيران صواريخها لضرب إسرائيل (فيديو)

لحظة إعداد إيران
لحظة إعداد إيران صواريخها لضرب إسرائيل، فيتو

نشرت وكالة أنباء "تسنيم"، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، مشاهد من تحضير الصواريخ الإيرانية التي استخدمت في ضرب مواقع إسرائيلية قبل أيام.

وتظهر اللقطات التي نشرتها الوكالة الإيرانية، عسكريين يضعون اللمسات الأخيرة على الصواريخ البالستية الإيرانية قبيل إطلاقها، بينما كان بعضهم يخط عليها آيات قرآنية وكلمات أخرى.

وشنت إيران هجوما بنحو 200 صاروخ بالستي على إسرائيل، الثلاثاء، ردا على هجمات واغتيالات طالت قادة في فصائل موالية لطهران، أو حتى عسكريين إيرانيين.

وعزز الهجوم الإيراني، الثاني على إسرائيل خلال نحو 6 أشهر، المخاوف من اندلاع حرب إقليمية شاملة، تجر إليها دولا أخرى.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تدفع طهران الثمن، كما قالت واشنطن إنها ستعمل مع حليفتها لضمان أن تواجه إيران "عواقب وخيمة".

والخميس قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة تناقش توجيه ضربات لمنشآت نفط إيرانية ردا على هجوم طهران الصاروخي، بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد حزب الله اللبناني المدعوم من إيران.

وكان الرئيس أكد الأربعاء أنه لن يدعم أي ضربة إسرائيلية تستهدف المواقع النووية الإيرانية.

وقال مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، الخميس، إن بلاده لديها "الكثير من الخيارات" للرد، وستظهر لطهران قوتها "قريبا".

وذكر مسؤول أمريكي أن واشنطن لا تعتقد أن إسرائيل قررت بعد كيفية الرد على إيران.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في تعليقات خلال زيارة للدوحة، الخميس، إن طهران ستكون مستعدة للرد.

وأضاف: "أي نوع من الهجوم العسكري أو العمل الإرهابي أو تجاوز خطوطنا الحمراء سيقابل برد حاسم من قواتنا المسلحة".

 

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