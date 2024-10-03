نشرة أخبار مصر.. رسائل حاسمة من السيسي للمصريين خلال حفل الأكاديمية العسكرية.. ولأول مرة تجميع طائرة التدريب الأساسية لطلبة الكلية الجوية بنسبة 100%

نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار الهامة خلال الساعات الأخيرة في الشأن المحلي المصري نستعرضها معكم في النشرة التالية:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، الخميس، حفل الأكاديمية العسكرية المصرية لتخريج دفعات جديدة من طلابها لعام 2024.

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في حفل خريجي الكليات العسكرية، بتحية احترام وتقدير متجددة إلى روح البطل الشهيد الرئيس محمد أنور السادات بطل استرداد الكرامة والأرض بالحرب والسلام والشجاعة والرؤية الإستراتيجية.

أعلن رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة، نتيجة تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية، مؤكدًا تصديق القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي على نتائج الكليات العسكرية.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وكبار رجال الدولة، عروضا وتشكيلات خاصة للقوات الجوية من طراز الرافال والميراج والميج وطائرات النقل الاستراتيجية في سماء الأكاديمية العسكرية.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي يقوم بزيارة عمل لمصر.

كشفت هايدي فاروق، مستشار ترسيم الحدود وقضايا السيادة الدولية والثروات العابرة للحدود، عن تطور تسربات المياه خلف سد السرج، السد الركامي الأخطر من سد النهضة والمكمل له.

صدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر ، على فتح باب تقليل الاغتراب بداية من اليوم الخميس 3 أكتوبر وحتى السبت القادم الموافق 5 من أكتوبر 2024م.

استقبل فضيلة الإمام الأكبر، د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى مصر؛ وذلك لبحث سُبُل تعزيز التعاون المشترك.

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