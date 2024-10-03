لافتة وفاء من السيسي لطالب توفي في السنة النهائية بالكلية الحربية

أعلن رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة، نتيجة تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية، مؤكدًا تصديق القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي على نتائج الكليات العسكرية.

تصديق وزير الدفاع على تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية

وأكد، تصديق القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على منح طلبة الدفعة 118 حربية والدفعة الرابعة من الحاصلين على المؤهلات العليا درجة بكالوريوس العلوم العسكرية، ومنح طلبة الدفع الثالثة ضباط متخصصين وطلبة الدفعة الرابعة من حاملي الدراسات العليا شهادة إتمام الدراسة العسكرية.

خريجي الأكاديمية العسكرية، فيتو

ومنح طلبة الدفعة 75 بحرية والدفعة الرابعة من الحاصلين على المؤهلات العليا درجة بكالوريوس العلوم البحرية، منح طلبة الدفعة 91 طيران وعلوم عسكرية درجة بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية، ومنح طلبة الدفعة 52 دفاع جوي درجة بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوي.

ومنح دفعة 61 فنية عسكرية درجة بكالوريوس الهندسة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية، ومنح طلبة الدفعة السابعة من كلية الطب بالقوات المسلحة درجة بكالوريوس الطب والجراحة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية، منح طلبة الدفعة 53 من الكلية العسكرية شهادة الدبلوم الفني من القوات المسلحة، وقد بلغت نسبة النجاح لمن انطبقت عليهم شروط الامتحان 100%.

وأعلن مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة، قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين.

وصدق رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على تعيين الطالب يوسف أشرف عطف الكريم، والذي وافته المنية بعد اجتياز اختبارات السنة النهائية للكلية الحربية، ضابطا بالقوات المسلحة في رتبة الملازم اعتبارا من 30 يونيو 2024

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