الخميس 03 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

السيسي لروح السادات: ما وهبت له حياتك لن يضيع هباء ولن ينقص من أرضنا شبر

الرئيس الراحل أنور
الرئيس الراحل أنور السادات، فيتو

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في حفل خريجي الكليات العسكرية، بتحية احترام وتقدير متجددة إلى روح البطل الشهيد الرئيس محمد أنور السادات بطل استرداد الكرامة والأرض بالحرب والسلام والشجاعة والرؤية الاستراتيجية.

وقال الرئيس السيسي: “نقول لروح الرئيس الراحل السادات اليوم إن ما وهبت حياتك من أجله لن يضيع هدرا أو هباءً، بل وضع الأساس الراسخ الذي نبني عليه، ليبقى الوطن شامخا والشعب آمنا يحيا مرفوع الرأس على أرضه لا ينقص منها شبر، ولن ينقص بإذن الله، وهذا وعدنا وعهدنا لشعبنا العظيم”.

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