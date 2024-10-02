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رئيس جامعة الأزهر: الإسلام دعا إلى إعمار الأرض والحفاظ على البيئة ونهى عن الفساد

الدكتور سلامة جمعة
الدكتور سلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر
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أشاد  الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، بجهود كلية الزراعة بنين بالقاهرة في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م، ونقل رئيس الجامعة خلال كلمته في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الرابع عشر للجمعية المصرية لعلوم الأراضي بالتعاون مع قسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة والذي يقام تحت عنوان: «الإدارة المستدامة لاستخدامات الأراضي والمياه بين الواقع والمأمول في ظل التغيرات المناخية» تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وخالص دعائه للمؤتمر بالتوفيق والنجاح، وأن يخرج بتوصيات علمية عملية تسهم في الحفاظ على الأراضي والمياه في ظل التغيرات المناخية.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة إلى القيادة السياسية وإلى الشعب المصري العظيم، وإلى قواتنا المسلحة الباسلة وإلى الحضور جميعًا بمناسبة ذكرى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

رئيس جامعة الأزهر: الإنسان هو حجر الزاوية في التنمية المستدامة

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن الإنسان هو حجر الزاوية في التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن الحياة دون الإنسان لا قيمة لها، مؤكدًا أن جامعة الأزهر تضع الإنسان وتنميته نصب أعينها حتى يتحقق إعمار الأرض وعدم الإفساد فيها، وعدم التعدي على حقوق الآخرين كما جاء ذلك في  القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾.

 رئيس جامعة الأزهر: تعاليم الإسلام كانت سباقة في الدعوة إلى الحفاظ علي الكون

وبين رئيس جامعة الأزهر أن تعاليم الإسلام كانت سباقة في الدعوة إلى الحفاظ علي الكون؛ حيث حذر القرآن الكريم من الإفساد في الأرض، فقال:﴿وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾.

وحث المصطفى -صلى الله عليه وسلم- على إعمار الأرض، فقال: «من أحيا أرضًا مواتًا فهو أولى بها»، وروى سيدنا أنس بن مالك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما من مسلم يغرس غرسًا  أو يزرع زرعًا فيأكل منه إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة».

وفي نهاية كلمته دعا رئيس جامعة الأزهر للمؤتمر بالنجاح والتوفيق وأن يخرج بتوصيات علمية عملية تسهم في الحفاظ على البيئة وعلى مقدرات الشعوب والأمم.

 برنامج الأراضي والمياه بكلية الزراعة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة

جدير بالذكر أن برنامج الأراضي والمياه بكلية الزراعة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة حصل على شهادة الاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، ليلحق بقسم الكيمياء الحيوية الذي حصل على شهادة الاعتماد البرامجي العام الماضي.

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