مصر تنجح في تجميع طائرة التدريب الأساسية لطلبة الكلية الجوية بنسبة 100%

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وكبار رجال الدولة، عروضا وتشكيلات خاصة للقوات الجوية من طراز الرافال والميراج والميج وطائرات النقل الاستراتيجية في سماء الأكاديمية العسكرية.



تجميع طائرة بنسبة 100%

وأعلن مذيع حفل تخرج الكليات العسكرية، خبرا هاما بشأن القوات الجوية المصرية، قائلا: "إيمانا من القوات المسلحة لأهمية توطين صناعة وتجميع الطائرات وتنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة قام رجال القوات الجوية بمواصلة العمل ليلا ونهارا على مدى 3 أشهر متتابعة لتجميع طائرة التدريب الأساسية "آر في" بنسبة تجميع 100% والتي تستخدم للتدريب الأساسي لطلبة الكلية الجوية".

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