الأقمار الصناعية تفضح إثيوبيا، خبيرة ترسيم حدود تكشف زيادة التسريب بسد السرج (فيديو)

كشفت هايدي فاروق، مستشار ترسيم الحدود وقضايا السيادة الدولية والثروات العابرة للحدود، عن تطور تسربات المياه خلف سد السرج، السد الركامي الأخطر من سد النهضة والمكمل له.

الأقمار الصناعية تفضح إثيوبيا

وأكدت المستشارة هايدي فاروق أن صور الأقمار الصناعية الحديثة لسد السرج "فضحت" إثيوبيا، وكشفت مدى تسريب المياه، الذي تعرض له سد السرج، وأدى لتكوين بحيرات وبؤر مائية خلف سد السرج، بسبب الخلل الذي تعرضت له القشرة الأرضية في هذه المنطقة.

وقالت المستشارة هايدي فاروق إن الأقمار الصناعية رصدت حديثًا، حيث تظهر الصور التربة خلف السد وبها رطوبة عالية، وحدوث إجهاد وضغط وقع على الطبقة الصخرية، وقشرة الأرض، ما تسبب في وجود بؤر مائية وتجمعات للمياه كشفتها صور الأقمار الصناعية.

البور المائية والبحيرات تكشف حجم التسريب بسد السرج

وأكدت المستشارة هايدي فاروق أن البؤر المائية والبحيرات المائية التي تكونت بسبب تسريبات خلف سد السرج، علها حدثت بسبب الإجهاد العالي، الذي حدث على تربة الأرض، خلف سد السرج، نتيجة تجمع مائي هائل في بطن الأرض، أدى لظهور هذه المشاهد المُستغربة خلف جسم السد.

وكشفت هايدي فاروق، من خلال مقطع الفيديو الملتقط حديثًا من الأقمار الصناعية عن تسريب المياه خلف سد السرج، عن وجود منطقة تصريف للمياة تركت مفتوحة حتى لا يظهر عبور المياه لسد السرج، ما أدى لحدوت إجهاد وضغط على سطح أرض خلف السد، حيث أظهر الفيديو، بشكل واضح، مجموعة البؤر المائية خلف السد.



وأوضحت المستشارة هايدي فاروق أنه من الملاحظ أن إثيوبيا تركت مكان تصريف المياه في جزء من سد السرج، حتى لا يظهر مدى الخلل الذي حدث في القشرة الأرضية، قائلة "الأقمار الصناعية فضجت هذا المشهد"

خطر محدق بسد السرج الركامي

جدير بالذكر أن هايدي فاروق كشفت عن خطر محدق بسد السرج الركامي، من خلال أحدث فيديو لمنطقة السد بالأقمار الصناعية، والتي أكدت على وجود تشققات كثير في جسم السد.

وبثت هايدي فاروق، مقطع فيديو حديثا لموقع سد السرج الركامي عبر "جوجل"، أظهر العديد من التشققات، التي أصابت جسم السد الركامي، وتسرب المياه من خلال تلك التشققات، محذرة من خطورة ظهور تشققات جسم سد السرج، والتي تنذر بقرب انهياره.



وحذرت هايدي فاروق من الخطر الذي ينتظر سد السرج، فقالت: "سد السرج الركامي، في آخر تحديث 20 سبتمبر، من خلال فيديو حديث من الأقمار الصناعية، أظهر الفيديو أن المياه تكاد تلامس جدار سد السرج"، مؤكدة أن "المقطع الحديث لسد السرج كشف عن صورة مقلقة عن المياه عند سد السرج، حيث أظهر الفيديو أن مياه سد السرج أحدثت شقا في الجدار، وهنا مكمن الخطورة".

المياه تغطي جدار سد السرج

وأوضحت هايدي فاروق "أن مقطع الفيديو الحديث أظهر تغطية المياه لجدار منطقة سد السرج، وبدأت تتسع وتخرج منه"، حيث أكدت أنه "من الواضح أن عمق المياه كبير جدًا الصورة الظاهرة في القمر الصناعي".



كما كشفت هايدي فاروق عن وجود الكثير من التشققات التي أصابت جسم سد السرج، وبدا ذلك واضحًا من خلال "الترميمات الكثيرة التي ظهرت بشكل واضح في جسم سد السرج الركامي، مؤكدة أن "نسبة التشققات في جسم السد زادت عن الحد، وكأنهم قد فعلوا "مصيبة"، ولا يستطيعون مواجهة العالم بها".