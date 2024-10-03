لطلاب الأزهر، كل ما تريد معرفته عن قواعد تقليل الاغتراب ورابط التسجيل

صدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر ، على فتح باب تقليل الاغتراب بداية من اليوم الخميس 3 أكتوبر وحتى السبت القادم الموافق 5 من أكتوبر 2024م.



ضوابط لتقليل الاغتراب للطالبات في جامعة الأزهر

وأوضح الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، أن هناك ضوابط لتقليل الاغتراب للطالبات تتضمن الآتي:

1) يكون تقليل الاغتراب بين الكليات والشعب المتناظرة داخل وخارج القطاع الجغرافي دون التقيد بالحد الأدنى ويشترط إرفاق ما يثبت تغيير محل الإقامة للطالبة أو لولي أمرها.

2) لا يجوز تقليل الاغتراب لكليات (قطاع الطب- قطاع الصيدلة- قطاع الهندسة- قطاع العلوم- التمريض والفصول التابعة لها -المعاهد الفنية)، وكذلك الكليات والشعب التي يتطلب القبول بها اختبار قدرات.

ضوابط تقليل الاغتراب للطلاب في جامعة الأزهر

وأضاف فرج أنه بالنسبة إلى تقليل الاغتراب للطلاب فله ضوابط تشمل:

1) يكون تقليل الاغتراب بين الكليات والشعب المتناظرة داخل القطاع الجغرافي دون التقيد بالحد الأدنى، ويشترط إرفاق ما يثبت تغيير محل الإقامة للطالب أو لولي أمره.

2) لا يجوز تقليل الاغتراب

لكليات (قطاع الطب- قطاع الصيدلة- قطاع طب الأسنان- قطاع الهندسة- قطاع العلوم- قطاع الزراعة- قطاع الهندسة الزراعية- المعاهد الفنية)، وكذلك الكليات والشعب التي يتطلب القبول بها اختبار قدرات.

وأشار فرج إلى أن هناك رسومًا لتقليل الاغتراب وقدرها (210ج) عن طريق فوري، وذلك بعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب، مشيرًا إلى أن تقليل الاغتراب يكون من خلال هذا الرابط