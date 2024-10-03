الخميس 03 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

شيخ الأزهر: العالم العربي يمر بأوقات صعبة تتطلب من الجميع التكاتف

شيخ الأزهر يستقبل
شيخ الأزهر يستقبل سفير سلطنة عمان
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استقبل فضيلة الإمام الأكبر، د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى مصر؛ وذلك لبحث سُبُل تعزيز التعاون المشترك.

 الإمام الأكبر يؤكد عمق العلاقات بين الأزهر الشريف وسلطنة عمان

وأكَّد فضيلة الإمام الأكبر عمق العلاقات بين الأزهر الشريف وسلطنة عمان، وتقديره للتعاون المشترك في المجالات الدعويَّة والتعليمية، مشيدًا بدور سلطنة عمان في دعم قضايا الأمتين العربيَّة والإسلاميَّة.


 
شيخ الأزهر: العالم العربي  والإسلامي يمر بأوقات صعبة

وأكَّد فضيلة الإمام الأكبر، أن العالم العربي والإسلامي يمر بأوقات صعبة، تتطلب التكاتف أكثر من أي وقت مضى، مضيفًا أن الأزهر يُولِي اهتمامًا كبيرًا بلم شمل الأمة، وأن ذلك يأتي في مقدمة أولوياته، ويبذل قصارى جهده لرفع الوعي بقضايا الأمة المعاصرة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والعدوان على غزة ولبنان.

من جانبه، أعرب السفير العماني عن تقديره البالغ للإمام الأكبر، ودور الأزهر الشريف في نشر صحيح الدين، وتقدير بلاده لمواقف الأزهر في مناصرة القضايا الإسلامية والعربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الأزهر له دور كبير ومهم في ظل التحديات المعاصرة والمخاطر المحيطة بعالمنا العربي والإسلامي.

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شيخ الأزهر يخصص عددًا من المنح الدراسية لأبناء المسلمين في الدومينيكان

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شيخ الأزهر يكرم طلاب «طب أسنان الأزهر» الفائزين في مسابقة كلية الجراحين بإنجلترا

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