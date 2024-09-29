تشققات وتسريب مياه بسد السرج، خبيرة ترسيم حدود تكشف قرب انهياره (فيديو)

كشفت هايدي فاروق، ‎مستشار ترسيم الحدود وقضايا السيادة الدولية والثروات العابرة للحدود، عن خطر محدق بسد السرج الركامي، السد الإثيوبي المكمل لسد النهضة والأكثر خطورة منه، حيث كشف أحدث فيديو لمنطقة السد عن وجود تشققات كثير في جسم السد.

التشققات تصيب جسم سد السرج

وبثت المستشارة هايدي فاروق، مقطع فيديو حديثا لموقع سد السرج الركامي عبر "جوجل"، حيث أظهر العديد من التشققات، التي أصابت جسم السد الركامي، وتسرب المياه من خلال تلك التشققات، محذرة من خطورة تشققات جسم سد السرج، والتي تنذر بقرب انهياره.

عشرات التشققات بجسم سد السرج، فيتو



ودقت هايدي فاروق ناقوس الخطر بشأن سد السرج، فقالت: "سد السرج الركامي، في آخر تحديث 20 سبتمبر، من خلال فيديو حديث من الأقمار الصناعية، أظهر الفيديو أن المياه تكاد تلامس جدار سد السرج"، مؤكدة أن "المقطع الحديث لسد السرج كشف عن صورة مقلقة عن المياه عند سد السرج، حيث أظهر الفيديو أن مياه سد السرج أحدثت شقا في الجدار، وهنا مكمن الخطورة".

مقطع حديث يكشف خطورة التشققات بجسم السرج

وقالت هايدي فاروق "أظهر مقطع الفيديو الحديث لمنطقة سد السرج أن المياه غطت الجدار، وبدأت تتسع وتخرج منه"، حيث أكدت المستشارة هايدي أنه "من الواضح أن عمق المياه كبير جدًا الصورة الظاهرة في القمر الصناعي".

كما كشفت هايدي فاروق، من خلال مقطع فيديو بالقمر الصناعي، عن الكثير من التشققات التي أصابت جسم سد السرج، وبدا ذلك واضحًا من خلال الترميمات الكثيرة التي ظهرت بشكا واضح في جسم سد السرج الركامي، مؤكدة أن "نسبة التشققات في جسم السد زادت عن الحد، وكأنهم قد فعلوا "مصيبة"، ولا يستطيعون مواجهة العالم بها".



وأوضحت هايدي فاروق "إن كثرة التشققات في جسم سد السرج الركامي، ستؤدي لانهياره، ويجعل ذلك إثيوبيا تواجه الجفاف، أما دولتا المصاب فستواجهان فيضانات"، متسائلة "لمصلحة من يحدث ذلك؟ مع كثرة التشققات في جسم السد".

وأشارت هايدي فاروق إلى أن "ستارة السد لديهم فشلت، وظهر التسرب المائي أسفل جسم السد"، واصفة سد السرج الركامي بـ "الكارثي".

انهيار سد السرج بات قريبًا

كما أظهر المقطع الحديث لفيديو الأقمار الصناعية، الذي بثته هايدي فاروق عبر حسابها الرسمي بالفيس بوك، عن وجود تشققات في الأرض، "غير الصالحة لإقامة أي شيء".

تسرب المياه بجسم سد السرج، فيتو

وقالت هايدي فاروق إن "الفاصل الزمني لمنطقة السد يؤكد أن المنطقة في ثمانينيات القرن الماضي كانت مستقرة، لكن مع بداية إنشاء سد السرج، الذي وصفته بالكارثي، بدأت المياه تقترب، حتى وصل إلى الحالة التي عليها الآن، مع احتضان جسم السد لأطنان هائلة من المياه".

ورجحت هايدي فاروق إنهيار سد السرج قريبًا، فقالت: "إن سد السرج بدأ أو على وشك الإنزلاق، في الأيام القادمة"

انهيارات في جسم سد السرج أمامه وخلفه

وكان الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود وجيوتكنيك السواحل الطينية بالجامعة التكنولوجية بماليزيا، قد كشف عن عدد الانهيارات التي حدثت خلف وأمام سد السرج، مؤكدًا على خطورة هذه الانهيارات.

وحذر الدكتور محمد حافظ من زيادة معدل فتح الفواصل الإنشائية في سد السرج، والانهيارات المتتالية والفجائية في جسم السد، برغم من إصلاحها، وذلك نتيجة انهيار الكهوف الجيرية تحت جسم السد.

انهيارات في جسم سد السرج، فيتو

كما أطلق الدكتور محمد حافظ التحذير من حدوث تسريب ضخم أمام وخلف سد السرج، وخاصة بعد وصول الملء الخامس تقريبًا لمنسوب (639)، أقصى ارتفاع لعمود المياه أمام سد السرج، ومع اختفاء منطقة الكهوف تمامًا تحت سطح المياه، ويحدث التسريب من أمام السد ومن خلفه.

وقال الدكتور محمد حافظ إنه حدث انهيار لجزء ركامي من سد السرج بمنطقة الخلف، ثم انهيار لجزء كبير من مقدمة سد السرج بعد إصلاح الجزء الخلفي مباشرة، مطالبًا بتشكيل لجنة دولية لتقييم سلامة السد.

انهيارات حديثة بسد السرج

وعن الانهيار الحديث لسد السرج، قال حافظ: "اليوم في سبتمبر 2024 وبعد وصول الملء الخامس تقريبا لمنسوب (639) وأقصى ارتفاع لعمود المياه أمام سد السرج. وإختفاء منطقة الكهوف تمامًا تحت سطح المياه بعمود مياه يقارب 45 مترا، من الممكن جدًا أن يحدث تسريب ضخم عبر تلك المنطقة...".

تشققات وتسريبات في سد السرج، فيتو



وحذر حافظ من انهيار جزء ركامي من سد السرج، فقال: "حدوث إنهيار لجزء ركامي من سد السرج بمنطقة الخلف ثم حدوث انهيار لجزء كبير من مقدمة سد السرج بعد إصلاح الجزء الخلفي مباشرة، وعند نفس المقطع الواقع بمنطقة (الفاليت والرخام والحجر الجيري).. يجعلني أدق جرس الإنذار".