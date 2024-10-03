أخبار مصر: موعد تشييع جثمان حسن نصر الله، قصة طرح شهادة استثمار بعائد 35 %، غموض موقف زيزو في الزمالك، ومفاجأة عن سعر الذهب

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

إعلان موعد تشييع جثمان حسن نصر الله

قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، فجر اليوم الخميس، إن تشييع جثمان الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله سيكون غدا الجمعة.

درجات الحرارة اليوم الخميس 03 - 10- 2024 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس، وتوقعت أن تنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

سعر الذهب اليوم الخميس 3 -10 - 2024، آخر تحديث بعد موجة الصعود المفاجئ

تنشر فيتو أسعار الذهب، اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024، وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية.

وزير خارجية لبنان: نصر الله وافق على وقف القتال قبل اغتياله

قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، إن زعيم حزب الله حسن نصر الله وافق على وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما، قبل أيام قليلة من اغتياله بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

من جميع الزوايا، شاهد هدف محمد صلاح العالمي في بولونيا بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

مباراة ليفربول وبولونيا، قاد الفرعون المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق فوزه الثاني تواليًا في دوري أبطال أوروبا بإسقاطه ضيفه بولونيا بهدفين دون رد أمس الأربعاء، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري.

واشنطن تعلق على قرار إسرائيل إعلان جوتيريش "شخصا غير مرغوب فيه"

وصفت الولايات المتحدة قرار إسرائيل إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "شخصا غير مرغوب فيه" بالقرار "غير المثمر".

هشام نصر يكشف طلبات زيزو المادية للبقاء في الزمالك

كشف المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، أن زيزو طلب أكثر من مليون جنيه في الموسم الواحد من أجل التجديد للبقاء في القلعة البيضاء.

قصة طرح شهادة استثمار ذات العائد 35 % من بنك الإسكندرية 2024

يبحث العديد من عملاء بنك الإسكندرية حول حقيقة إصدار البنك شهادات استثمار ذات العائد 35%، خاصة مع تزايد الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود شهادات جديدة مقرر طرحها الفترة المقبلة بالتزامن مع اقتراب اجتماع البنك المركزي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية والعربية ومونديال اليد والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس عدد من المباريات القوية في مختلف البطولات الأوروبية والعربية، أبرزها الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي والدوري الألماني والدوري السعودي والدوري التونسي.

معركة الـ 140 دقيقة، تفاصيل فرار قوات النخبة الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية (فيديو)

تعكس جميع التسريبات الإعلامية والتصريحات الرسمية، مدى تعرض قوات النخبة الإسرائيلية لمقاومة شرسة أمام عناصر حزب الله، فى جنوب لبنان، ما دفع الاحتلال للتكتم على أرقام ضحاياها.

الأرباح مغرية، سقوط سيدة بسوهاج نصبت على المواطنين بزعم توظيف أموالهم في تجارة الملابس

ورد لمباحث الأموال العامة لمنطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج عدد من بلاغات المواطنين ضد سيدة لقيامها بالنصب على عليهم والحصول على مبالغ مالية بلغت جملتها 750 ألف جنيه بزعم توظيفها واستثمارها فى تجارة الملابس مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنها لم تفي بوعدها أو رد تلك المبالغ، وقد أثبتت التحريات صحة البلاغات.

بطلب عراقي، اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية بشأن لبنان اليوم

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اجتماعًا طارئًا، اليوم الخميس، بطلب من العراق، لبحث التحرك العربي من أجل التضامن مع لبنان، والتعامل مع التداعيات الخطرة للعدوان الإسرائيلي ضده.

هشام نصر: راموس وافق على الانضمام إلى الزمالك وما زالت المفاوضات مستمرة

أكد المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، أن الإسباني سيرجيو راموس وافق على الانضمام واللعب لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الحالية.

رصد ثاني توهج شديد على الشمس وعالم فلك يحدد موعد وصوله للأرض

أعلن سيرجي بوجاتشيوف مدير مختبر علم الفلك الشمسي بمعهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن توهجا شديدا حدث على الشمس هو الثاني في الدورة الحالية.

مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: مجلس الحرب لن يقف مكتوف الأيدي إزاء هجوم إيران

قال مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة داني دانون إن مجلس الحرب الإسرائيلي لن يقف مكتوف الأيدي إزاء هجوم إيران وهو يدرس خيارات الرد.

جهز أفكارك ومقترحات قبل التقديم، التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف بالهيئة المصرية العامة للكتاب

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز عن حاجه الهيئة المصرية العامة للكتاب لوظائف قيادية.

كرة اليد، اليوم 4 مواجهات قوية في ختام كأس العالم للأندية

يسدل اليوم الستار على منافسات بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد، والتي أقيمت خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر بمشاركة 9 فرق.