الأرباح مغرية، سقوط سيدة بسوهاج نصبت على المواطنين بزعم توظيف أموالهم في تجارة الملابس

ورد لمباحث الأموال العامة لمنطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج عدد من بلاغات المواطنين ضد سيدة لقيامها بالنصب على عليهم والحصول على مبالغ مالية بلغت جملتها 750 ألف جنيه بزعم توظيفها واستثمارها فى تجارة الملابس مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنها لم تفي بوعدها أو رد تلك المبالغ، وقد أثبتت التحريات صحة البلاغات.

تلقى اللواء صبري عزب بلاغًا من الأموال العامة بقيام سيدة بالنصب على المواطنين بقصد توظيف أموالهم.



تلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من الأموال العامة لمنطقة جنوب الصعيد يفيد بورود إخطار لقسم شرطة طهطا يتضمن بلاغ “أسماء م ش م”، 32 عامًا - حاصلة علي دبلوم تجارة، مقيمه دائرة القسم و10 آخرين مقيمون مركز طهطا بتضررهم من “آمال ع ع ”، 60 عامًا - عاملة، مقيمة دائرة القسم لقيامها بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها "750.000 " سبعمائة وخمسون ألف جنيهًا بزعم استثمارها وتوظيفها فـي مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل حصولهم علي أرباح سنوية تقدر بـ 20 % من قيمة رأس المال إلا أنها توقفت عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولت عليها دون رد.

التحقيقات: المتهمة تعترف بارتكاب الواقعة وتتعهد برد المبالغ

عقب استصدار إذن النيابة تمكن الرائد عبدالرحيم السمان ورفاقه النقيب أحمد ابو حسوب والنقيب هيثم عبد الحميد من ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ المالية.