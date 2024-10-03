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جهز أفكارك ومقترحات قبل التقديم، التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف بالهيئة المصرية العامة للكتاب

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيتو

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز عن حاجه الهيئة المصرية العامة للكتاب لوظائف قيادية. 

 

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الوظائف المطلوبة تتضمن ما يلي “رئيس الادارة المركزية لشئون المعارض- مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية والهندسية - مدير عام الادارة العامة للمشروعات الثقافية والأنشطة”.

 

وأضاف الجهاز أن المستندات المطلوبة تتضمن ما يلي: بيان حالة وظيفية مفصل معتمد - عدد 6 صور شخصية حديثة مقاس 4*6 - مقترح التطوير للوظيفة المتقدم لها وفقًا للقانون - بيان أبرز الإنجازات - شهادات الحاسب الألى واللغات ويتم عمل اصل وعدد 8 نسخ وعدد 6 صور شخصية حديثة مقاس 4*6 ويتم عمل نسخة من الملف الاصل على ( CD ) مرفق

 

وعن خطوات التقديم التوجه إلي مقر الهيئة1194 كورنيش النيل – رملة بولاق – القاهرة ( الإدارة العامة للموارد البشرية " إدارة العمليات الموارد البشرية " ومواعيد الاستلام من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر.

 

وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن آخر موعد لتلقي طلبات التقديم للوظائف المعلن عنها 19 أكتوبر الجاري.

 

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