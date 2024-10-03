وزير خارجية لبنان: نصر الله وافق على وقف القتال قبل اغتياله

قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، إن زعيم حزب الله حسن نصر الله وافق على وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما، قبل أيام قليلة من اغتياله بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وجاءت الدعوة إلى وقف إطلاق النار لمدة 3 أسابيع من الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وحلفاء آخرين، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

وقال بوحبيب في مقابلة مع الإعلامية كريستيان أمانبور بثت الأربعاء على شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية: "لقد وافق (نصر الله). وافق".

وأضاف: "اتفقنا تماما. وافق لبنان على وقف إطلاق النار لكن بالتشاور مع حزب الله. تشاور رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع حزب الله وأبلغنا الأمريكيين والفرنسيين بما حدث. وأخبرونا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق أيضا على البيان الذي أصدره الرئيسان بايدن وماكرون".

وتابع وزير الخارجية اللبناني أن كبير مستشاري البيت الأبيض آموس هوكشتاين كان من المقرر أن يذهب إلى لبنان للتفاوض على وقف إطلاق النار.

وأضاف: "أخبرونا أن نتنياهو وافق على هذا الأمر، لذلك حصلنا أيضا على موافقة حزب الله على ذلك، وأنتم تعلمون ما حدث منذ ذلك الحين".

وقبل نحو أسبوع، دعا بيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة وفرنسا وقوى غربية وعربية أخرى، إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله لمدة 21 يوما، بهدف "إعطاء الدبلوماسية فرصة للنجاح وتجنب المزيد من التصعيد عبر الحدود".

لكن بعد يوم واحد من الإعلان عن المقترح، أغتيل نصر الله في غارة جوية إسرائيلية عنيفة، الجمعة، على مقر لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وحسب تقارير صحفية أمريكية، فقد أصيب بايدن بالإحباط من تجاهل نتنياهو لمقترح وقف القتال لـ3 أسابيع.

وردا على سؤال حول تقارير تتحدث عن تضاؤل ​​نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة، قال بوحبيب إن واشنطن "كانت دائما مهمة".

وأضاف الوزير اللبناني: "لا أعتقد أن لدينا بديلا. نحن بحاجة إلى مساعدة الولايات المتحدة. سواء حصلنا عليها أم لا، لسنا متأكدين بعد، فإن الولايات المتحدة مهمة للغاية وحيوية لوقف إطلاق النار".