كرة اليد، اليوم 4 مواجهات قوية في ختام كأس العالم للأندية
كرة اليد، يسدل اليوم الستار على منافسات بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد، والتي أقيمت خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر بمشاركة 9 فرق.
مباريات اليوم في كأس العالم للأندية
ومن المقرر أن تقام اليوم المواجهات التالية:
الخليج السعودي × سيدني الأسترالي - 11 صباحا
الزمالك المصري × تاوباتي البرازيلي - 2 ظهرا
الأهلي المصري × برشلونة الإسباني - 5 مساء
فيزبريم المجري × ماجديبورج الألماني - 8 مساء
وخاض الأهلي مباراتين في دور المجموعات، فاز في الأولى أمام سيدني الأسترالي، وخسر المواجهة الثانية أمام برشلونة الإسباني.
وعلى الجانب الآخر خاض الزمالك أيضا مباراتين في دور المجموعات، فاز في الأولى أمام تاوباتي البرازيلي، وخسر الثانية أمام فيزبريم المجري.
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