مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية والعربية ومونديال اليد والقنوات الناقلة

مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات القوية في مختلف البطولات الأوروبية والعربية، أبرزها الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي والدوري الألماني والدوري السعودي والدوري التونسي.

وتأتي مباريات اليوم كالتالي:

مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

هوفنهايم × دينامو كييف - 7:45 مساء | بي ان سبورت 8

لاتسيو × نيس - 7:45 مساء

أوليمبياكوس × سبورتنج براجا - 7:45 مساء | بي ان سبورت 9

فيرنيكفاروسي × توتنهام - 7:45 مساء | بي ان سبورت 1

كاراباج أحدام × مالمو - 7:45 مساء

نادي أر اف إس × جالاتا سراي - 7:45 مساء | بي ان سبورت 5

ريال سوسيداد × أندرلخت - 7:45 مساء | بي ان سبورت 4

سلافيا براج × أياكس أمستردام - 7:45 مساء | بي ان سبورت 3

ألفسبورج × روما - 10 مساء | بي ان سبورت 4

جلاسكو رينجرز × ليون - 10 مساء | بي ان سبورت 2

تفيتي أنشخيده × فنربخشة - 10 مساء | بي ان سبورت 5

سان جيلواز × جليمت - 10 مساء

فيكتوريا بلزن × لودوجريتس - 10 مساء

أتلتيك بلباو × ألكمار - 10 مساء | بي ان سبورت 3

بشكتاش × فرانكفورت - 10 مساء | بي ان سبورت 8

باوك سالونيكا × ستيوا بوخارست - 10 مساء

بورتو × مانشستر يونايتد - 10 مساء | بي ان سبورت 1

مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي

مولده × نادي لارني - 7:45 مساء

نادي نوح × نادي ميلادا بوليسلاف - 7:45 مساء

سيركل بروج × سانت جالين - 7:45 مساء

هايندهايم × أولمبيا ليوبليانا - 7:45 مساء

ليجيا وارسو × ريال بيتيس - 7:45 مساء

إف سي أستانا × باتشكا توبولا - 7:45 مساء

دينامو مينسك × هارت أوف ميدلوثيان - 7:45 مساء

أومونيا × فايكينجو ريكيافيك - 7:45 مساء

كوبنهاجن × ياجييلونيا بياويستوك - 10 مساء

فيرونتينا × نيو سانتس - 10 مساء

تشيلسي × جينت - 10 مساء

لوجانو × هلسنكي - 10 مساء

لاسك لينز × يور جاردن - 10 مساء

بوراك بانيا × باناثينايكوس - 10 مساء

شامروك روفرز × أبويل نيقوسيا - 10 مساء

بيتروكوب هينسشتي × نادي بافوس - 10 مساء

مباريات اليوم في الدوري السعودي

الاتفاق × الرائد - 6 مساء

الأخدود × الاتحاد - 9 مساء

الوحدة × الفيحاء - 9 مساء

مباريات اليوم في الدوري التونسي

سليمان الرياضي × النجم الساحلي - 4:30 عصرا

الصفاقسي × قوافل قفصة - 5 مساء

الملعب التونسي × البنزرتي - 5 مساء

الأولمبي الباجي × شبيبة العمران - 5 مساء

اتحاد تطاوين × فايبس - 5 مساء

الاتحاد المنستيري × اتحاد بن قردان - 5 مساء

النجم الرياضي بالمتلوي × الترجي - 5 مساء

الأفريقي التونسي × الترجي الجرجيسي - 5 مساء

مباريات اليوم في كأس العالم لأندية كرة اليد

الخليج السعودي × سيدني الأسترالي - 11 صباحا | أون تايم سبورتس 1

الزمالك المصري × تاوباتي البرازيلي - 2 ظهرا | أون تايم سبورتس 1

الأهلي المصري × برشلونة الإسباني - 5 عصرا | أون تايم سبورتس 1

فيزبريم المجري × ماجديبورج الألماني - 8 مساء | أون تايم سبورتس 1