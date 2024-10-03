سعر الذهب اليوم الخميس 3 -10 - 2024، آخر تحديث بعد موجة الصعود المفاجئ

تنشر فيتو أسعار الذهب، اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024، وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4091 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3580 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 3068 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 28640 جنيهًا.

توقفت موجة صعود الذهب، أمس الأربعاء، بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة على خلفية تصاعد حدة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، في حين يترقب المتعاملون المزيد من المؤشرات على مسار أسعار الفائدة الأميركية.

انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 2650.89 دولار للأونصة بحلول الساعة 11:46 بتوقيت جرينتش، بعدما صعد أكثر من واحد بالمئة أمس الثلاثاء في أعقاب شن إيران هجمات صاروخية على إسرائيل.

وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.7 بالمئة إلى 2672 دولارا.

التواترات فى الشرق الأوسط

وما زال الذهب غير بعيد عن المستويات المرتفعة التي سجلها في الآونة الأخيرة على خلفية المخاوف من مزيد من اشتعال الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الرد الانتقامي من جانب إسرائيل.

وكان ارتفاع الذهب بنسبة 28 بالمئة منذ بداية العام مدفوعا بعوامل منها تيسير السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مما يعزز الإقبال نسبيا على الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 31.44 دولار.

أداء الذهب والفضة فى البورصة

وقال بنك ساكسو في مذكرة "بدعم من استقرار قطاع المعادن الصناعية، قد يكون أداء الفضة أفضل مقارنة بالذهب، خاصة بالنظر إلى كونها أرخص نسبيا، وهو ما قد يجعلها تتجه صوب مستوى 40 دولارا العام المقبل".

وصعد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 993.87 دولار، وزاد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1006.51 دولار.