إعلان موعد تشييع جثمان حسن نصر الله

قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، فجر اليوم الخميس، إن تشييع جثمان الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله سيكون غدا الجمعة.

ونشرت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية خبرًا مقتضبًا عن تشييع جثمان حسن نصرالله، عبر حسابها بمنصة "إكس".



وأكدت قناة "صابرين نيوز" الموالية لـ "حزب الله" النبأ عبر تدوينة على حسابها بمنصة "تليجرام" للتراسل الفوري.

ونقلت عن مصدر خاص بها كما وصفته قوله: "سيتم تشييع سيد شهداء المقاومة السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه يوم الجمعة".

قال السفير الإيراني في العاصمة السورية دمشق حسين أكبري، إن "العدو الإسرائيلي يسعى من خلال الإعلام لتشويه صورة المقاومة وتكاتفها، لكنه يدرك تمامًا أنها تزداد تكاتفًا فيما بينها خلال هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها المنطقة".



وأضاف السفير الإيراني لـ"سبوتنيك" خلال مجلس عزاء الأمين العام لحزب الله "السيد حسن نصرالله"، الذي أقامته السفارة الإيرانية بدمشق: "الآخرون الذين لم يفهموا هذه المعادلة بعد، سوف يدركونها في المستقبل. فلا يوجد شيء اسمه هزيمة في المقاومة، فهي مدرسة يعرفها الجميع".

وأكد السفير أكبري أن "الجرائم التي يرتكبها نتنياهو بحق الإنسانية، وخاصة في فلسطين ولبنان، لا سابقة لها في التاريخ. كما أن التجاهل الذي تبديه العديد من دول العالم تجاه هذه الجرائم، لا سابقة له أيضًا".

وأشار السفير الإيراني في دمشق إلى أن "الشهيد السيد حسن نصرالله سيظل حاضرًا بأثره الكبير ووجوده الراسخ في التاريخ"، مشددًا على أن "ثقافة نصرالله هي ثقافة الجهاد والشهادة، ولا يمكن أن تكون فيها هزيمة أبدًا".