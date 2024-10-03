من جميع الزوايا، شاهد هدف محمد صلاح العالمي في بولونيا بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

مباراة ليفربول وبولونيا، قاد الفرعون المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق فوزه الثاني تواليًا في دوري أبطال أوروبا بإسقاطه ضيفه بولونيا بهدفين دون رد أمس الأربعاء، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري.

أهداف مباراة ليفربول وبولونيا بدوري أبطال أوروبا

وصنع صلاح الهدف الأول لزميله أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 11، حيث أرسل المصري كرة عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، ليكملها الأرجنتيني بلمسة واحدة داخل الشباك.

هدف محمد صلاح في بولونيا

وفي الدقيقة 75، سجل صلاح الهدف الثاني، بعدما توغل بالكرة من الجانب الأيمن حتى اقتحم منطقة الجزاء، موجها تسديدة مركزة استقرت على إثرها الكرة في أقصى الزاوية اليمنى لحارس مرمى بولونيا، الذي ارتمى في تجاه الكرة دون أن نجح في إبعادها.

ورفع ليفربول رصيده إلى ست نقاط، محققًا العلامة الكاملة حتى الآن، في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري الأبطال، في حين تجمد رصيد بولونيا عند نقطة واحدة في المركز الـ27.

هدف ماركة محمد صلاح

كالعادة الاسطورة لا يتوقف عن التسجيل، لايتوقف عن المساهمة.. في اقل مستوياته يطلع باسيست وهدف خرافي وعالمي مثل هذا

الجناح الاعظم بتاريخ البريمرليغ 🐐🐐🐐 pic.twitter.com/pMNXQHwZPi — ‘𝑮𝒆𝒓𝒓𝒂𝒓𝒅𝒂𝑯𝒐𝒍𝒊𝒄 (@StevenAGGER) October 2, 2024

وكان ليفربول، افتتح مشواره في النسخة الحالية للبطولة القارية بالفوز 3-1 على مضيفه ميلان الإيطالي في الجولة الافتتاحية لمرحلة الدوري التي شهدت سقوط بولونيا في فخ التعادل السلبي مع ضيفه شاختيور دونيتسك.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولى، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.



ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث في النظام القديم.