معركة الـ 140 دقيقة، تفاصيل فرار قوات النخبة الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية (فيديو)
تعكس جميع التسريبات الإعلامية والتصريحات الرسمية، مدى تعرض قوات النخبة الإسرائيلية لمقاومة شرسة أمام عناصر حزب الله، فى جنوب لبنان، ما دفع الاحتلال للتكتم على أرقام ضحاياها.
إسرائيل تتكتم على أعداد الضحايا وشبكة أمريكية تكشف الحقيقة
وكشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن الجيش الإسرائيلي، نقل أكثر من 47 جريحًا خلال الساعات الماضية إلى المستشفيات، بعد تعرضهم لإصابات حرجة على يد عناصر حزب الله، في الضاحية الجنوبية.
وأقرت إسرائيل، فى وقت سابق اليوم، بمقتل 8 عسكريين من قواتها بين ثلاثة ضباط، خلال كمين نصبته لهم قوات حزب الله، خلال محاولة اختراق للضاحية الجنوبية على الجبهة الشمالية للأراضي المحتلة.
معركة 140 دقيقة دارت بين حزب الله وقوات النخبة الإسرائيلية
وعن تفاصيل الحرب التى دارت لنحو 140 دقيقة، بدأت من قبل أذان العصر، أوضح الإعلام الحربي لحزب الله، رصد ومراقبة لقوة مشاة صهيونية تسللت إلى منزل في خراج بلدة كفركلا، فجر فيها مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:30 من بعد ظهر اليوم عبوة معدة مسبقا قبل أن يمطروها بوابل من الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".
كذلك أعلن الحزب أنه "استهدف تجمعا لقوات العدو في بساتين المطلة بالأسلحة المدفعية والصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".
كما أعلن حزب الله، أنه "لدى محاولة قوة مشاة إسرائيلية معادية التسلل باتجاه بلدة يارون من جهة مرتفع السلس، فجر مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (5:40) من عصر نفس اليوم، عبوة ناسفة بالقوة المتقدمة، ما أدى إلى وقوع أفرادها بين قتيل وجريح".
وكان الجيش اللبناني، أعلن عقب تلك العلميات رصدها لاختراق عناصر من قوات النخبة الإسرائيلية، الأراضى اللبنانية وفرارهم منها بعد وقت قصير.
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